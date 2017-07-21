Шумерле ищут сити-менеджера

Распоряжением Главы Чувашии Михаила Игнатьева создана комиссия для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Шумерли.

До недавнего времени этот пост занимал генерал-майор в отставке Александр Зиновьев. О своем уходе он публично заявил на прошлой неделе в ходе расширенного заседания собрания депутатов города, участие в котором принял глава правительства республики Иван Моторин. Как пишут на сайте горадминистрации, в конце своего отчетного выступления Александр Зиновьев напомнил, что заканчивается срок контракта с ним, и сообщил, что он покидает пост руководителя городской администрации.

Напомним, контракт с Зиновьевым был подписан в начале июля 2015 года. А до этого на посту сити-менеджера Шумерли чуть больше года проработала полковник МВД в отставке Любовь Дмитриева.

Сейчас обязанности главы администрации исполняет заместитель главы администрации по вопросам социальной политики — начальник отдела образования Алексей Григорьев.