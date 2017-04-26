Батареи пока греют

Несвойственные апрелю холода сдвинули время завершения отопительного сезона в Чувашии.

А он, напомним, заканчивается при одном обязательном условии: в течение 5 дней среднесуточная температура наружного воздуха должна составлять не ниже +8°С, чего пока в нашей местности не наблюдалось.

Каждый муниципалитет вправе самостоятельно решать, когда именно прекращать подачу тепла в дома. Так, неделю назад администрация города Чебоксары разместила на своем официальном сайте информацию о том, что «отопление выключат не раньше 24 апреля». До сих пор она не конкретизирована.

Предыдущий отопительный сезон, по данным Минстроя Чувашии, был завершен с 15 по 26 апреля в 12 муниципалитетах, а в оставшихся — 28 и 29 апреля. Нынешний же, не исключено, захватит майские праздники. «Ничего определенного сказать не можем, все зависит только от погоды», — сказали в секторе коммунально-инженерной инфраструктуры Минстроя.