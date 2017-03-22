ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
7:50 22.03.2017
Клиентов Сбербанка радует ЕТК, но огорчает Momentum
17:35 23.03.2017
«Советскую Чувашию» уже поздравляют
17:31 23.03.2017
Михаил Бабич по поручению Президента России вручил государственные награды жителям Приволжья
16:13 23.03.2017
Ирина Баймулкина и Наталья Хлёсткина выступят на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике
14:57 23.03.2017
День Победы в Чебоксарах в 2017 году пройдет под девизом «Память народа»
14:00 23.03.2017
В Чувашии полицейские ликвидировали игорный салон
13:11 23.03.2017
Руководителем Гостехнадзора Чувашии назначен Сергей Вязовский
12:58 23.03.2017
Первым заместителем Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики — начальником Управления внутренней политики назначен Николай Каргин
12:43 23.03.2017
Министром здравоохранения Чувашской Республики назначен Владимир Викторов
17:14 22.03.2017
Отечественным овощам – тепличные условия
17:07 22.03.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел встречу с президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Лента новостей
Михаил Бабич по поручению Президента России вручил государственные награды жителям Приволжья

Высокой оценки Президента страны удостоены представители самых разных профессий.

23 марта 2017 года в Президентском зале Нижегородской ярмарки полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич по поручению Главы государства вручил государственные награды и почетные звания жителям Приволжского федерального округа.

В Нижний Новгород на торжественную церемонию награждения из регионов Приволжья приехали представители самых разных профессий и призваний – педагоги, врачи, руководители предприятий и организаций, деятели науки и культуры. Орденов, медалей и почетных званий удостоены жители Республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Пермского края, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Обращаясь к присутствующим, полномочный представитель отметил: «Прежде всего, хотел бы искренне поздравить тех, чьи выдающиеся успехи в профессии, общественной деятельности, а также действия в обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, заслужили высокую оценку Президента Российской Федерации. Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для многих людей».

Михаил Бабич поблагодарил за заслуги в укреплении института семьи многодетных родителей Яковлевых из Чувашской Республики, которые воспитывают семерых детей и вручил орден «Родительская слава». Эта награда, как известно, вручается за укрепление семейных устоев и традиций, за самый востребованный, благородный и тяжелый родительский труд.

«Мы видим его результаты, радуемся вместе с вами, гордимся и любуемся вашей большой семьей и замечательными детьми», — отметил полпред.

Больших успехов в оборонно-промышленном комплексе достигли Анатолий Шелухин, технический директор открытого акционерного общества «КБ Электроприбор» из Саратовской области, являющийся ярким представителем трудовой династии предприятия (удостоен звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации»); и Всеволод Филин, начальник лаборатории федерального научно-производственного центра акционерного общества «Научно-производственное объединение «Марс» из Ульяновской области, участвововавший в разработке современного оборудования, используемого в Вооруженных Силах Российской Федерации (удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени).

Государственные награды были вручены тем, кто проявил смелость при спасении человеческих жизней. Так, Эльмира Рысаева, фельдшер отделения скорой медицинской помощи городской больницы г.Медногорска в январе 2016 г. оказывала первую медицинскую помощь пострадавшим во время чрезвычайной ситуации, вызванной неблагоприятными погодными условиями на трассе Орск-Оренбург. Владимир Житнюк, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области в мае 2016 г. вынес 60-летнюю женщину из горящего дома.

После официальной церемонии гости пообщались с полномочным представителем Президента РФ в ПФО в неформальной обстановке, поделились своими впечатлениями, обменялись мнениями о своей работе и о жизни в регионах округа.

 

 

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Лента новостей, .

23.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
За рулем без рефлексов

Альберт ИЛЬИН, журналист, блогер

Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
Рубрики
Архив
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 82 queries in 1,059 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев