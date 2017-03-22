Михаил Бабич по поручению Президента России вручил государственные награды жителям Приволжья

Высокой оценки Президента страны удостоены представители самых разных профессий.

23 марта 2017 года в Президентском зале Нижегородской ярмарки полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич по поручению Главы государства вручил государственные награды и почетные звания жителям Приволжского федерального округа.

В Нижний Новгород на торжественную церемонию награждения из регионов Приволжья приехали представители самых разных профессий и призваний – педагоги, врачи, руководители предприятий и организаций, деятели науки и культуры. Орденов, медалей и почетных званий удостоены жители Республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Пермского края, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Обращаясь к присутствующим, полномочный представитель отметил: «Прежде всего, хотел бы искренне поздравить тех, чьи выдающиеся успехи в профессии, общественной деятельности, а также действия в обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, заслужили высокую оценку Президента Российской Федерации. Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для многих людей».

Михаил Бабич поблагодарил за заслуги в укреплении института семьи многодетных родителей Яковлевых из Чувашской Республики, которые воспитывают семерых детей и вручил орден «Родительская слава». Эта награда, как известно, вручается за укрепление семейных устоев и традиций, за самый востребованный, благородный и тяжелый родительский труд.

«Мы видим его результаты, радуемся вместе с вами, гордимся и любуемся вашей большой семьей и замечательными детьми», — отметил полпред.

Больших успехов в оборонно-промышленном комплексе достигли Анатолий Шелухин, технический директор открытого акционерного общества «КБ Электроприбор» из Саратовской области, являющийся ярким представителем трудовой династии предприятия (удостоен звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации»); и Всеволод Филин, начальник лаборатории федерального научно-производственного центра акционерного общества «Научно-производственное объединение «Марс» из Ульяновской области, участвововавший в разработке современного оборудования, используемого в Вооруженных Силах Российской Федерации (удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени).

Государственные награды были вручены тем, кто проявил смелость при спасении человеческих жизней. Так, Эльмира Рысаева, фельдшер отделения скорой медицинской помощи городской больницы г.Медногорска в январе 2016 г. оказывала первую медицинскую помощь пострадавшим во время чрезвычайной ситуации, вызванной неблагоприятными погодными условиями на трассе Орск-Оренбург. Владимир Житнюк, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области в мае 2016 г. вынес 60-летнюю женщину из горящего дома.

После официальной церемонии гости пообщались с полномочным представителем Президента РФ в ПФО в неформальной обстановке, поделились своими впечатлениями, обменялись мнениями о своей работе и о жизни в регионах округа.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики