Крым — Россия: плюс еще три года

Субботний день, 18 марта, для почти пяти тысяч жителей республики начался с праздничного митинга-концерта «Мы вместе!», посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. На площади Республики в Чебоксарах собрались политики, депутаты, общественники, представители различных трудовых коллективов, студенты, учащиеся, пенсионеры и активные горожане.
Флаги с цветами российского триколора заполнили площадь еще задолго до официального начала мероприятия. Горожане поздравляли друг друга с праздником, общались, фотографировались, многие пришли на митинг с маленькими детьми. Желающих выразить свое неравнодушие было так много, что площадь Республики едва вмещала всех участников акции.
«Три года назад к нам пришла «Крымская весна»! Она принесла торжество исторической справедливости. Благодаря мужеству и стойкости крымчан, умению достойно отстаивать свои интересы произошло воссоединение Крыма, Севастополя и России. У нас великая история, славные традиции, большое и светлое будущее, нам есть чем и кем гордиться», – отметил в своем слове секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Николай Малов.
Со сцены выступили глава города Чебоксары Ирина Клементьева, председатель правления некоммерческого партнерства «Севастополь – Чувашская Республика» Юрий Алексеев, председатель Общественной палаты Чувашии Алексей Судленков, командир поискового отряда «Память» ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Николай Мясников. К участникам митинга обратился также легендарный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. «Сегодня знаменательный день в истории России, исправлена историческая ошибка. Каждая пядь крымской земли полита кровью наших отцов и дедов. Уверен, и в будущем многонациональная Россия останется самой сильной державой!» – сказал спортсмен. А в конце своего приветствия исполнил перед собравшимися песню.
После официальной части праздничное мероприятие продолжили выступления творческих коллективов.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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