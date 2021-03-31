АНАТОЛИЙ АКСАКОВ

депутат Госдумы России

«Встретился с Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Обсудили актуальные проблемы развития Крыма, вопросы сотрудничества с Чувашией. Визит делегации Крыма в Чувашскую Республику из-за пандемии и актуализации проблем водоснабжения на полуострове был перенесен, но обязательно состоится в ближайшее время. Возможно, это произойдет в День Чувашской Республики в июне. Сергей Валерьевич просил передать привет Главе Чувашии Олегу Николаеву и народу Чувашской Республики!»