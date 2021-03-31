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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ
депутат Госдумы России

«Встретился с Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Обсудили актуальные проблемы развития Крыма, вопросы сотрудничества с Чувашией. Визит делегации Крыма в Чувашскую Республику из-за пандемии и актуализации проблем водоснабжения на полуострове был перенесен, но обязательно состоится в ближайшее время. Возможно, это произойдет в День Чувашской Республики в июне. Сергей Валерьевич просил передать привет Главе Чувашии Олегу Николаеву и народу Чувашской Республики!»

Опубликовано: 1 апреля 2021 г.


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