Чувашия отметила воссоединение Крыма с Россией

18 марта на Красной площади в Чебоксарах состоялся митинг-концерт, посвященный восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, который собрал более пяти тысяч человек.

«Восьмой год мы празднуем возвращение Крыма в родную гавань. В этот день мы разделяем радость и эмоции крымчан, поздравляем их с этим событием. Они к этому стремились, сделали осознанный выбор, выбрали путь развития с Россией, – отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев. – За эти годы в Крыму произошли колоссальные изменения. Строились новые объекты. Это и крымский мост, и железная дорога, и автомагистрали, и жилье, и аэропорт и многое другое».

Руководитель региона отметил, что Чувашия также выражает свою поддержку жителям Донбасса и специальной военной операции, которая призвана поддержать русский мир, народы, которые проживают не только на Донбассе и Украине, от влияния неонацизма. «В моменты, когда сложно соседу, брату, другу, несомненно, все народы, которые проживали в Российской Федерации, всегда приходили на помощь. Мы тоже активно участвуем в помощи. Сегодня мы готовы принять тех людей, которых называют беженцами, и соответствующим образом оказать им должное внимание. Мы с вами делаем и много других дел, которые призваны поддержать людей, – подчеркнул Олег Николаев. Глава республики особо отметил отважность солдат Вооруженных сил России, которые с честью и достоинством выполняют свой воинский долг, придерживаясь исконных традиций русского воинства: «И сегодня мы говорим Мы #ZaМир #ZаРоссию #ZаПрезидента».

Олег Николаев заявил также о готовности протянуть руку помощи Донбассу в перспективе: «Многие наши предприятия изъявляют желание устанавливать кооперационные связи, поддержать то или иное предприятие, которое находится на Донбассе, тем самым выстроить как экономическое взаимодействие, так и наладить иные формы сотрудничества. Мы готовились подписать побратимские отношения с городом Донбасса, и готовы это зафиксировать уже в новом статусе в ближайшее время, как только это позволит ситуация».

К участникам митинга-концерта обратились также председатель Комитета Совета Федерации Российской Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, Секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслав Тимченко, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку, Председатель Совета регионального отделения социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Анатолий Аксаков, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов, руководители фракций в Государственном Совете Чувашской Республики и другие официальные лица, которые отметили важность воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и сегодняшних инициатив Президента Российской Федерации.

Перед жителями и гостями столицы с патриотическими песнями выступили творческие коллективы и солисты Чебоксар, в их числе ансамбли «Талисман», «Живи и помни» и группа «Мантана».

Волонтеры вынесли большой Государственный флаг Российской Федерации и запустили воздушные шары из сетки в цвете триколора.