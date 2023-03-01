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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:

«Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор — вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны. И, конечно, несмотря на все вызовы и трудности, мы будем последовательно, системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя, реализуем все наши планы по повышению качества жизни людей, доходов семей, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциала регионов. …Эти девять лет и особенно прошлый год показали, что вместе мы способны преодолеть любые трудности, добиваться действительно значимых результатов, идти к поставленным целям. И всегда нужно работать именно так — для людей, четко, слаженно, в одной, единой команде. Это в полной мере относится и к обеспечению развития Крыма и Севастополя».

Опубликовано: 21 марта 2023 г.


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