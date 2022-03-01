Мост дружбы и единения

…В высоко поднятых руках российские триколоры и флаги Чувашии — чебоксарские активисты провели акцию «Крымский мост в ПФО». Она была организована в преддверии восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Такие же акции в честь этого памятного события прошли на главных мостах в крупных городах Приволжья.

Около двух сотен молодых людей выстроились по обе стороны Московского моста в Чебоксарах. Они исполняли Гимн России, пели «Катюшу» и махали проезжающим водителям. Таким оригинальным способом активисты, в основном студенты вузов города, выразили свое единение и поддержку возвращению Крыма в состав России.

По словам организаторов, подготовка заняла около недели. Молодежь отнеслась к этому делу очень серьезно, и вместо заявленных изначально полусотни человек в акции приняли участие в четыре раза больше волонтеров.

Среди них была и активистка регионального отделения Российского союза молодежи Валерия Егорова. Еще в студенческие годы она помогала в организации концерта, посвященного Крымской весне. «Это здорово, что у нас есть такой значимый повод собраться всем вместе, отпраздновать это событие в восьмой раз подряд», — считает Валерия.

По словам заместителя главы городской администрации по социальным вопросам Ольги Чепрасовой, акция получилась еще и красивой — все ее участники были одеты в цвета российского флага. Части активистов раздали куртки синего цвета, которые, кстати, принадлежат городскому волонтерскому центру. Многие пришли в своей экипировке. Так, студенты Чебоксарского института Московского политехнического университета облачились в фирменные белые куртки, а учащиеся колледжа имени Н.В. Никольского — в красные.

…Под гудки проезжающих мимо автомобилей и общественного транспорта волонтеры заняли места на пешеходной части моста. Такая расстановка была не случайной — сверху чебоксарский Московский мост снимал квадрокоптер. Позже этот ролик объединят с видеосъемкой из других городов страны, чтобы эти кадры стали частью фильма об акции, символизирующей Крымский мост.