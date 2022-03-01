Крымская весна — вместе навсегда!

Под таким девизом проходит нынче восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Эта фраза стала частью официального логотипа празднования, представляющего собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета российского флага.

По сложившейся уже традиции Крымскую весну отметят во всех регионах России. Праздничные митинги и концерты пройдут и в Чувашии. Именно в этот день, 18 марта 2014 года, Крым официально вошел в состав Российской Федерации. В нынешнем году мероприятия по празднованию этой даты приобретают особый смысл. Участники поддержат признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, Крым и Севастополь вернулись в состав Российской Федерации после референдума, на котором жители полуострова высказались за воссоединение с Россией. Поводом стал государственный переворот в феврале 2014 года в Украине, когда к власти в стране пришли прозападные националистические и олигархические силы, и последовавшие за этим безобразия: расправы над сотрудниками милиции и спецназа, «позорные столбы» на площадях, погромы в местных администpациях и угрозы поголовного истребления крымских «сепаров»…

Уважаемые соотечественники! 18 марта — день, имеющий особое значение для народа России и ее граждан. Республика Крым и город федерального значения Севастополь вернулись в родную гавань.

Еще в 2014 году между Чувашской Республикой и Республикой Крым подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Создано некоммерческое партнерство содействия взаимного сотрудничества Чувашии, Крыма и Севастополя «Севастополь — Чувашская Республика». Такое взаимодействие получает воплощение в реальных делах и крепнет из года в год.

Ключевой задачей остается дальнейший рост товарооборота. Ярким примером может служить участие предприятий Чувашии в развитии энергетического комплекса Крыма, сооружении электросетевого энергомоста. Была осуществлена комплексная поставка электротехническог о оборудования производства НПП «ЭКРА». Продукцией из Чувашии оборудованы подстанции «Тамань», «Камыш-Бурун», «Кафа» и «Симферопольская». В сооружении объекта участвовали и ООО «НПП «Бреслер», АО «Чебоксарский электроаппаратный завод».

В объеме продукции чувашских предприятий, поставляемой в Крым, наибольший удельный вес приходится на кондитерские изделия, изделия легкой и химической промышленности, лакокрасочные материалы, электротехническую продукцию.

Столовые более ста школ, детских садиков и профтехучилищ Республики Крым и Севастополя оснащены оборудованием торговой марки «Абат».

Наши республики совместно разрабатывают новые туристические маршруты и расширяют все виды туризма, способствуют взаимодействию организаций в сфере туризма. В разгар туристического сезона, летом, между регионами действует прямое авиасообщение. Это содействует увеличению турпотока в Чувашию и Крым.

Важным этапом развития взаимовыгодного сотрудничества в аграрном секторе стало подписание соглашений между муниципальными районами Чувашии и Крыма. С 2015 года такие договоренности действуют между администрацией Батыревского района Чувашской Республики и администрацией Бахчисарайского района Республики Крым, между администрацией Канашского района, города Канаш Чувашской Республики и департаментом Балаклавского района города Севастополь.

Работа также ведется в социально-культурном, этническом и национальном направлениях. В Крыму, в городах Симферополь, Евпатория и Севастополь, проводятся Дни чувашской культуры. На сегодняшний день по результатам последней переписи в Крыму проживают свыше 2,5 тысячи чувашей, из них около 500 человек — в городе Севастополь и Балаклавском районе.

Дорогие друзья, жители Чувашской Республики! Многонациональность, многоконфессиональность — это сила и фактор единства нашей большой и дружной семьи — России. Сильная Россия — это сильные и успешные территории, это мир и надежность, стабильность и безопасность для каждого из нас и наших семей. С праздником! Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Массовые протесты среди русскоязычного населения, прежде всего на юго-востоке Украины и в Крыму, вызвали и первые законодательные инициативы новой власти, связанные с ограничением прав русскоязычных жителей. 1 марта 2014 года депутаты горсовета Севастополя проголосовали за неподчинение киевским властям и за поддержку проведения в Крыму референдума о расширении статуса автономии.

«Мы, журналисты, не раз с микрофоном выходили к жителям Севастополя с вопросом, почему они вдруг резко захотели в Россию? — рассказала наша соотечественница Ольга Петрова, работающая сейчас шеф-редактором ГТРК «Севастополь». — Ответ отчасти был одинаков: начали запрещать разговаривать на русском языке, читать русские книги, закрывать русские школы, обучение в школах перевели на украинский язык…»

На общекрымский референдум 16 марта были вынесены два вопроса: «1. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ? 2. Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». Вопрос считался одобренным, если его поддержат более 50% проголосовавших граждан. Бюллетени были напечатаны на трех языках — русском, украинском и крымско-татарском. За проведением референдума следили более 50 наблюдателей из 21 страны, в том числе Израиля, Франции, Италии.

Итоги голосования стали известны 18 марта. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Крыма (1 млн 233 тыс. 2 человека) и 95,6% Севастополя (262 тыс. 41 человек). За расширение автономии в составе Украины — 2,51%…

В этот же день Президент Владимир Путин встретился с крымской делегацией в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. Был подписан договор о принятии полуострова в состав России. Республика Крым и Севастополь стали новыми субъектами федерации.

СПРАВКА «СЧ» Как известно, Крым стал российским 8 апреля 1783 года. Незадолго до издания манифеста Екатерины Второй «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу» Григорий Потемкин решил провести в Крыму своеобразный «референдум»: на полуострове распространили так называемые присяжные листы, в которых говорилось, что жители такого-то населенного пункта присягают на верность России. Большая часть местного населения эти листы подписала. Так что и тогда Крым стал частью России по желанию самих жителей. В годы Гражданской войны на территории Крыма несколько раз сменяли друг друга «белые» и «красные» правительства. После поражения Белого движения в октябре 1920 года Крым был завоеван Красной армией и включен в состав РСФСР как Автономная Крымская Советская Социалистическая Республика.

В 1946-м она была преобразована в Крымскую область, которая в 1954 году была передана в состав Украинской ССР. Несмотря на то, что Севастополь еще в 1948 году был выведен из состава Крымской области, получив особый статус в России, из-за юридических неточностей он перешел к Украине вместе с Крымом.

С тех пор 18 марта на полуострове отмечается День воссоединения Крыма с Россией, который установлен законом «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».

Годовщина Крымской весны всегда широко отмечается на территории полуострова. Праздничные мероприятия проводятся во всех крупных городах — на центральных площадях ставят концертные площадки, устраивают ярмарки и выставки.

Правда, нынче праздник, отмечают СМИ республики, омрачен событиями последних недель — сейчас на полуострове находится много беженцев с Украины. Тем не менее празднование состоится. По традиции, оно начнется с автомотопробега — колонна мотоциклов и автомобилей стартует из Симферополя, проследует к Сапун-горе, где соединится с севастопольской колонной. А оттуда отправится на гору Гасфорта, где гостей и участников ждет праздничная программа.

В программе — высадка аллеи Русского леса в честь героев России Z-Весны 2022, установка самолета и высадка саженцев в честь 85-летия рекордного полета Валерия Чкалова, передача сеянцев Русского леса для Донбасса.

По утверждениям местных СМИ, из Крыма и Севастополя на Украину почти ежедневно отправляют тонны гуманитарной помощи. В республике работают десятки пунктов сбора продуктов и вещей первой необходимости…

Вместе со всей Россией

Крымская весна с первых дней нашла поддержку и в нашей республике. Нынче так называемая Крымская неделя в образовательных учреждениях стартовала еще 14 марта. В школах и даже в детских садах проходят тематические мероприятия, открытые уроки, родительские собрания. В тренде фотовыставки «Одна страна — один народ», спортивный флешмоб «Наш дом Россия».

А сегодня, 18 марта, на Красной площади пройдет концерт «Крымская весна». Начало мероприятия — в 17.30. По словам организаторов, нынешний праздник особый, его участники отметят не только восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией, но и выразят свою поддержку жителям Донбасса и российской армии, проводящей специальную военную операцию на Украине.

Кстати, в праздничных мероприятиях Крымской весны активно участвуют и наши соплеменники, давно обосновавшиеся на полуострове.

«В 2014 году наши чуваши, как и большинство севастопольцев горячо приветствовали «Русскую весну» (так ее называют в городе-герое), — рассказала руководитель образованного в 2004 году Севастопольского чувашского общества Любовь Тавлуй. — Мы участвовали в митинге доброй воли 23 февраля на площади Нахимова, во всенародном референдуме, определившем судьбу Севастополя и Крыма. События последних дней лишь подтвердили правильность выбранного тогда нами пути. Ежегодно мы принимаем участие и в мероприятиях, приуроченных ко дню воссоединения Крыма с Россией. Вот и нынче вместе с друзьями из Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя выступили на праздничном концерте, который прошел в Балаклавском дворце культуры, где прозвучали чувашские народные песни в исполнении ансамбля «Туслах» (Дружба)».

Прошедшие восемь лет многое изменили на полуострове: построены мост через Керченский пролив, трасса «Таврида», открыт новый терминал аэропорта в Симферополе, построены новые больницы, детские сады, школы, благоустроены улицы и дворцы. Преображается облик крымских городов, они становятся более комфортными и привлекательными для проживания. И это все в основном, по словам моей собеседницы Ольги Петровой, благодаря помощи российского правительства: «Потому и число жителей растет. Например, в Севастополе официально уже проживает более пятисот тысяч человек. Настроения крымчан по вопросу референдума и статуса Крыма не изменились на протяжении всех этих лет. Недаром, наверное, на домах Севастополя немало портретов Президента России, и до сих пор не закрашены надписи, сделанные в 2014 году, «Путин — наш Президент».