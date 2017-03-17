Соберемся все вместе

Праздничный митинг-концерт «Мы вместе!», посвященный третьей годовщине вхождения Крыма в состав России, пройдет в Чебоксарах в субботу, 18 марта.

В этот день по всей стране состоятся мероприятия, связанные со столь значимым событием.

В Чебоксарах митинг-концерт начнется в 11 часов на площади Республики, куда приглашаются все желающие.

В программе празднования – выступления официальных лиц, а также концерт, в котором примут участие популярные творческие коллективы.

Уже известно, что в митинге также примет участие четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов. Он приедет в Чебоксары, чтобы в воскресенье, 19 марта, открыть XXIII Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Весенняя капель».