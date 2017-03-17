Город услышит тревожный сигнал

В Чебоксарах вновь проверят системы экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Громкие звуки электросирены горожане услышат во вторник, 21 марта, в 10 часов утра. Через полчаса, в 10.30, прозвучит повторный сигнал.

Как рассказали в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары, такие проверки проводятся по плану один раз в квартал.

Цель их – оценить работу всех технических систем и служб города. Пока никаких сбоев при проверках не было.

Сотрудники управления просят горожан, услышав звук электросирены, не предпринимать никаких действий, соблюдать спокойствие и заниматься своими делами. А заметив взволнованных жителей города, тех, кто не слышал или не читал о предупредительной информации, объяснить, что сирены включены с целью проверки их работы.

Тревожные сигналы прозвучат 21 марта также в Канаше, Новочебоксарске и других городах и районах республики в рамках комплексной проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, сообщили в ГКЧС Чувашии.