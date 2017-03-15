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18:35 15.03.2017
21 марта в эфире ГТРК «Чувашия» и Национальной телерадиокомпании Чувашии премьера программы с Михаилом Игнатьевым «Приложение силы»
17:34 15.03.2017
Город Чебоксары примет участников IV Российского детско-юношеского хорового конкурса «Жаворонок — 2017»
16:19 15.03.2017
Хирурги Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию
15:27 15.03.2017
Лана Прусакова примет участие на чемпионате мира по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл
14:49 15.03.2017
Министр культуры Чувашии Константин Яковлев представил коллективу Театра оперы и балета нового художественного руководителя
14:16 15.03.2017
Михаил Игнатьев встретился с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александром Порядиным
14:13 15.03.2017
Сегодня в Чувашии проходит Единый информационный день
11:15 15.03.2017
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в РФ благодарит Главу Чувашии за организацию рабочего визита в республику на высоком уровне
18:33 14.03.2017
«Советская Чувашия» и Чувашское отделение Сбербанка проведут «горячую линию»
16:23 14.03.2017
В Чувашии дан старт чемпионату России среди лиц с ПОДА по стрельбе из лука
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Добрая спутница жизни

Элиза Федоровна – частый гость в редакции «Советской Чувашии». Фото Максима ВАСИЛЬЕВАЛЮБОВЬ К ГАЗЕТЕ ПОЛУЧИЛА В НАСЛЕДСТВО

Сколько себя помню, всегда в нашем доме желанным гостем была «Советская Чувашия». Сначала с ней «дружили» родители, а повзрослев, традицию продолжили мы, их дети.
Выписываю газету уже около 50 лет. И лишь один раз нарушила эту традицию. В лихие 90-е. Тогда мы, пенсионеры, по два месяца не получали пенсии… Мне тогда казалось, что я оторвана от жизни – не знала многого о том, как живет и чем дышит родная республика. И как только жизнь в стране стала налаживаться, я снова стала активной читательницей. Правда, теперь оформляю подписку не в почтовом отделении, а через киоск «Чувашпечати», так дешевле.
Сколько всего доброго, нового узнавали мы со страниц «Советской Чувашии». Вместе с ней радовались полету Андрияна Николаева в космос, строительству Чебоксарской ГЭС, тракторного завода… Писали в газете и о нас, учительской династии Захаровых (я 14 лет проработала в Канашской вечерней школе рабочей молодежи, а затем 22 года в Канашской школе-интернате), публиковались в «СЧ» и мои заметки. Например, о деятельности Клуба интернациональной дружбы имени Рихарда Зорге, который работал при интернате.
Как личный подарок восприняла публикацию о поездке делегации Чувашии в Татарстан, на родину Петра Хузангая. Статья Елены Зайцевой «Чувашам есть чем гордиться» вернула меня в мою юность. Дело в том, что в далеком 1953 году по окончании факультета иностранных языков Казанского пединститута меня направили в Сихтерминскую среднюю школу Алькеевского района. Правда, тогда я в Сихтерму не доехала, РОНО оставило меня в районной школе – там тоже не хватало учителей немецкого языка. В родную деревню Хузангая я попала уже в конце учебного года, в качестве представителя Минпроса на выпускных экзаменах. Читала статью и перед глазами вставала послевоенная чувашская деревня, не очень богатая, но очень гостеприимная, раскинувшаяся в красивейшем месте при слиянии речушек Сихтерме и Инча. Помню и дом Петра Хузангая, и школу с высокими окнами, построенную по указанию Ивана Яковлева…
К сожалению, в жизни бывают и печали, и потери. О них мы тоже узнавали из газет. До сих пор перед глазами статья о Зое Космодемьянской в «Красной Чувашии» (так раньше называлась «СЧ»). Заголовок статьи «Таня» был набран большими черными буквами. Нам ее в школе (я родилась и выросла в деревне Новое Байбатырево Яльчикского района) прочитала моя мама, она преподавала русский язык и литературу. Мне тогда было лет десять, и на месте Тани-Зои Космодемьянской я представляла свою старшую сестру Лидию, которая в 1941–1942 годах тоже служила под Москвой… А совсем недавно из «Советской Чувашии» узнала об уходе очень уважаемого мной Ильи Павловича Прокопьева. Какой человек был! Все его выступления, опубликованные в «Советской Чувашии», читала с карандашом в руке…

Элиза ЗАХАРОВА,
отличник просвещения Российской Федерации

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15.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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