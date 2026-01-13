Замести следы не получилось

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Управление МВД России по городу Чебоксары с заявлением о мошенничестве обратился 25-летний мужчина. Он сообщил, что приобрел автомобиль «Шевроле Круз», машину нужно было доставить из Ленинградской области. По объявлению в мессенджере чебоксарец нашел человека, пообещавшего помочь с транспортировкой габаритного товара. За свои услуги тот попросил 15 тыс. рублей и, получив деньги, перестал выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника — им оказался 41-летний житель Нижнего Новгорода. Как выяснилось, он уже имел судимость за аналогичные преступления. Подозреваемый, который сейчас находится под подпиской о невыезде, признал свою вину и в ближайшее время возместит ущерб.

Опубликовано: 30 января 2026 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.