Замести следы не получилось

В Управление МВД России по городу Чебоксары с заявлением о мошенничестве обратился 25-летний мужчина. Он сообщил, что приобрел автомобиль «Шевроле Круз», машину нужно было доставить из Ленинградской области. По объявлению в мессенджере чебоксарец нашел человека, пообещавшего помочь с транспортировкой габаритного товара. За свои услуги тот попросил 15 тыс. рублей и, получив деньги, перестал выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника — им оказался 41-летний житель Нижнего Новгорода. Как выяснилось, он уже имел судимость за аналогичные преступления. Подозреваемый, который сейчас находится под подпиской о невыезде, признал свою вину и в ближайшее время возместит ущерб.