«Чувашам есть чем гордиться…»

В ТАТАРСТАНЕ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЮ 110-ЛЕТИЯ ПЕТРА ХУЗАНГАЯ

«Были мы, и есть, и будем», – бессмертные строки народного поэта Чувашии Петра Хузангая звучат в эти дни почти по всей России – соплеменники отмечают его 110-летие. Большой красивый праздник в день рождения, 22 января, состоялся и на родине поэта – в селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района Татарстана. Особую ноту Межрегиональному фестивалю поэзии придало участие в нем семьи Петра Петровича – супруги, народной артистки СССР Веры Кузьминой, и сына, Атнера Хузангая, с женой.

«Я К ЗЕМЛЯКАМ ПРИШЕЛ В СЕЛО РОДНОЕ…»

Сиктерме-Хузангаево встретило посланцев Чувашии (возглавлял делегацию из поэтов, писателей, артистов оперы и эстрады, журналистов министр культуры Константин Яковлев) добротными домами, вычищенными широкими асфальтированными улицами и беспрерывно сыплющимся с неба снегом. Угостив гостей по традиции хлебом-солью, татарским чак-чаком, чувашским сара, сиктерминцы с нескрываемым удовольствием повели нас к своему знаменитому земляку – в Музей Петра Хузангая. Открыт он был в феврале 2002 года, а вдохновителем этого события стал учитель истории, теперь директор музея Олег Мурзин.

Стихи и поэмы Петра Хузангая изданы на 57 языках народов мира

Это один из лучших музеев в республике, он является базовым культурно-образовательным учреждением Чувашской национально-культурной автономии Татарстана. Здесь проходят семинары, слеты, здесь чествуют лучших школьников чувашских школ республики.

Знакомит музей не только с жизнью и творчеством Петра Хузангая, но и с историей села. Сиктерме – его старинное название, как писал сам поэт, «в переводе означает качалку для колыбели. Качалку эту делали из гибкого дерева, чаще всего – из черемухи. Длинный шест одним концом упирался в потолок избы, на другом конце висела колыбель из коры липы или вяза. Сгибаясь и выпрямляясь при качании, шест заменял пружину. По берегам речек Сиктерме и Инча, у слияния которых расположено село, действительно буйно цвела черемуха, перевитая диким хмелем. Это было глухое место бывшей Казанской губернии… Село находилось в центре целого куста чувашских селений, как бы чувашского островка, окруженного морем татарского и русского населения… В пятидесяти верстах к северо-востоку от нас находился когда-то известный город Волжской Булгарии Пюлер (ныне Билярск), в двадцати верстах к западу – другой город Савар (Сувар), а на расстоянии девяноста верст к северо-западу – знаменитый великий город Палхар (Булгар)».

Первое упоминание о Старой Сиктерме содержится в архивных документах за 1689 год, второе же название, Хузангаево, у села появилось в 1981 году. Так сельчане отдали дань своему великому земляку. Рассказывая историю появления второго названия, сиктерминцы со знанием дела добавляют: «Псевдоним нашего Хузангая образован от слова Хусан (Казань). Оно было исконным народным прозвищем Хузангаев. При крещении его переделали в фамилию Казанков».

Впрочем, о происхождении фамилии не раз писал и сам Петр Петрович. Так, в поэме «Моя Россия» он подробно описал свой род, ведущий начало от чуваша Кирушши, женившегося на русской девушке из Казани, которую по-чувашски звали Хузан («гай» – частица, издавна прибавлявшаяся к чувашским именам и означавшая принадлежность).

ИЗ РОДА ХУЗАНГАЕВ

Сегодня Сиктерме-Хузангаево – центральная усадьба мощного сельхозпредприятия ООО «Хузангаевское» и одно из самых активно развивающихся селений не только Алькеевского района, но и всего Татарстана.

А между тем лет пятнадцать назад село представляло удручающее зрелище – поля вокруг зарастали сорняками, дома пустели, молодежь уезжала… Наверное, его постигла бы участь многих российских селений, постепенно исчезающих с лица земли, если бы не инвестор.

«Он вдохнул в нашу умирающую деревню вторую жизнь, – звучит в словах сиктерминцев неподдельная гордость. – Он тоже из рода Хузангаев, Иван Иванович Казанков, руководитель известного СПК «Звениговский». Троюродный брат Петра Петровича. В 2002 году он создал здесь сельскохозяйственный кооператив. Благодаря двустороннему соглашению о сотрудничестве с правительством республики у нас появились прекрасная школа на 108 мест, совмещенная с детским садом, врачебная амбулатория, Межрайонный центр глазной хирургии, новая церковь Святого Николая-чудотворца… И самое главное – появились рабочие места с неплохой зарплатой (за прошедший год средняя составила 24248 рублей). Ведь ООО «Хузангаевское» занимается не только животноводством, растение-водством (обрабатывает 50 тыс. гектаров земли в своем и соседнем районах), но и переработкой растениеводческой продукции. Кроме животноводческих ферм предприятие запустило цех рафинирования подсолнечного масла, сушилку, пекарню, убойный цех, комбикормовый завод, начато строительство цеха панировочных сухарей… Вот и стала молодежь оставаться в деревне. Да и с жильем специалистам помогают, уже появилась целая новая улица, Молодежная…»

Слова односельчан подтвердил и 33-летний руководитель сельхозпредприятия Евгений Чугунов. Как выяснилось, тоже дальний родственник знаменитого поэта (известно, Петр Хузангай был единственным ребенком в семье. – Авт.). По словам Чугунова, за пятнадцать лет в селе построено для специалистов 35 домов, еще 10 появятся в наступившем году. Средний возраст трех сотен работников предприятия – 39 лет. «Наши люди очень трудолюбивые, когда необходимо – и до 12 часов ночи трудятся. Все понимают, что не имеют права ронять имя земляка, которым названо и хозяйство, и село».

Об успехах одного из лучших сельхозпредприятий Татарстана, ООО «Хузангаевское», сказал в своем выступлении и глава Алькеевского района Александр Никошин. Подчеркнув, что в развитие малой родины Иван Казанков вложил за пятнадцать лет 4,5 млрд. рублей, отметил, что Петр Хузангай оценил бы преобразования в его родном селе, искренне порадовался бы за своих соотечественников: «Ведь достигнутое еще не предел. В ближайшем будущем здесь появятся новая школа на 300 мест (построенное в 2007 году «старое» здание отдадут под детский сад – детей с каждым годом прибавляется, и в садике уже не хватает мест) и новый Дом культуры…»

СЛУЖИЛ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Несмотря на тесноту (клуб маленький, находится под одной крышей с музеем), праздник получился ярким, красивым, незабываемым. Земляки Хузангая, и старые, и малые (учащиеся местной школы, в ней сегодня учатся 84 ребенка. – Авт.), с удовольствием рассказывали со сцены о его жизненном пути, творчестве, читали стихи. Причем как на чувашском, так и на русском: Петр Хузангай перевел на «великий и могучий» не только все произведения Константина Иванова и Михаила Сеспеля, но и свои собственные. К слову, с русского на чувашский им переведены «Евгений Онегин», «Полтава», «Горе от ума», отдельные произведения Лермонтова, Шевченко, Маяковского и еще многих русских и зарубежных поэтов, а также «Ромео и Джульетта» Шекспира.

Поэзии в тот день было много. Со сцены звучали, как и должно быть на фестивале поэзии, не только стихи одного автора. Свои произведения читали и члены Союза чувашских писателей Татарстана, и посланцы Чувашии. Что поразило? Каждое выступление (будь то приветственное слово высоких гостей, танец или песня в исполнении местных самодеятельных артистов и профессиональных из Чувашии) собравшиеся встречали одинаково громкими продолжительными аплодисментами.

«Вот это голос!» – пронеслось в зале, когда со сцены зазвучали «Журавли» в исполнении народного артиста России и Чувашии Петра Заломнова. «К месту песня, ведь и наш Хузангай воевал на Великой Отечественной. Рядовым участником сражений, затем политработником и военным журналистом прошел путь от Волги до Вислы, где был тяжело ранен и демобилизован в 1944 году. Его боевые заслуги отмечены орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945?гг.». А вы знаете, в военные и послевоенные годы не было ни одного школьника, не читавшего его поэму «Таня»…»

Пожилые зрительницы потянулись за платочками, чтобы смахнуть невольную слезу, вызванную стихами из цикла «Песни Тилли», которые с чувством прочитала вдова поэта Вера Кузьмина. «Песни Тилли», как и лирические циклы «Вздыбленные волны» и «Прощание», считаются вершиной творчества Хузангая.

Наш славный соплеменник – автор более 60 книг, 50 из них изданы при жизни (Хузангай умер в 1970 году и похоронен в Чебоксарах). В своих произведениях он размышлял о судьбе родного народа, о согласии и взаимопонимании между разными народами. Еще при жизни Хузангая называли послом мира и дружбы. Он был частым гостем в Болгарии, Венгрии, Польше, Чехословакии, Румынии, посетил остров Свободы (Кубу). «Славно вы как народный поэт служите Чувашии, всему Советскому Союзу, а значит, и всему человечеству», – оценил его деятельность народный поэт Латвии Ян Судрабкалн.

Кайсын КУЛИЕВ, народный поэт Кабардино-Балкарии:

– Чувашам есть чем гордиться. Есть великолепная поэзия. И есть великолепный поэт. У Хузангая надо учиться утонченному, в то же время народному аристократизму в поэзии.

ИШТЭШ, ТОВАРИЩ ИЛЬ ЮЛТАШ

Лучший способ отдать дань памяти поэту – читать его стихи. Они звучали в тот день и в районном центре Алькеевского района – селе Базарные Матаки. В местном Доме культуры тоже состоялся яркий и красивый праздник. Мероприятие было большое, длилось более трех часов, но собравшиеся в зале соотечественники были готовы слушать и смотреть еще столько же. «Редко приезжаете, хотелось бы видеть вас почаще», – благодарили они артистов из Чувашии за прекрасные выступления.

Пожелания алькеевских соплеменников, думается, скоро станут явью. Министр культуры Чувашии Константин Яковлев и глава Алькеевского района Республики Татарстан Александр Никошин подписали соглашение о сотрудничестве. И есть надежда, что контакты в сфере искусства и культуры будут шириться. Ведь дружить нам завещал еще Петр Хузангай.

Высказывая мысль, что и русские, и чуваши, и татары – один народ, он призывал беречь и сохранять общность, которая создавалась веками: «Живем среди татар в ладу и мире. Два языка мы знаем, третий – наш…» или

«В соседних памятных селеньях

Татарин, русский и чуваш

Зовут друг друга с уваженьем

Иштэш, товарищ иль юлташ».

Эти слова написаны много лет назад, но по сей день звучат актуально и отражают современную атмосферу дружбы, согласия, взаимопонимания.

Фото Сергея ЖУРАВЛЕВА

? Николай Овчинников. Портрет Петра Хузангая. 1967 г.

? Вера Кузьмина и Атнер Хузангай благодарны, что в Сиктерме бережно хранят память о муже, отце, народном поэте Чувашии.

? Юные сиктерминцы читают стихи Петра Хузангая как на чувашском, так и на русском языках.