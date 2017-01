Комментарии Аноним on Мамонты могут подождать Владимир on Мамонты могут подождать Эла on Льготы ветеранам труда Семен Семенович on Мамонты могут подождать Анастасия Никичева on Мамонты могут подождать Анна on Мамонты могут подождать Африкан Соловьев on На родине «оленьего народа» Большая семья, Главное, Культура «Чувашам есть чем гордиться…» В ТАТАРСТАНЕ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЮ 110-ЛЕТИЯ ПЕТРА ХУЗАНГАЯ «Были мы, и есть, и будем», – бессмертные строки народного поэта Чувашии Петра Хузангая звучат в эти дни почти по всей России – соплеменники отмечают его 110-летие. Большой красивый праздник в день рождения, 22 января, состоялся и на родине поэта – в селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района Татарстана. Особую ноту Межрегиональному фестивалю поэзии придало участие в нем семьи Петра Петровича – супруги, народной артистки СССР Веры Кузьминой, и сына, Атнера Хузангая, с женой.

«Я К ЗЕМЛЯКАМ ПРИШЕЛ В СЕЛО РОДНОЕ…»

Сиктерме-Хузангаево встретило посланцев Чувашии (возглавлял делегацию из поэтов, писателей, артистов оперы и эстрады, журналистов министр культуры Константин Яковлев) добротными домами, вычищенными широкими асфальтированными улицами и беспрерывно сыплющимся с неба снегом. Угостив гостей по традиции хлебом-солью, татарским чак-чаком, чувашским сара, сиктерминцы с нескрываемым удовольствием повели нас к своему знаменитому земляку – в Музей Петра Хузангая. Открыт он был в феврале 2002 года, а вдохновителем этого события стал учитель истории, теперь директор музея Олег Мурзин. Стихи и поэмы Петра Хузангая изданы на 57 языках народов мира Это один из лучших музеев в республике, он является базовым культурно-образовательным учреждением Чувашской национально-культурной автономии Татарстана. Здесь проходят семинары, слеты, здесь чествуют лучших школьников чувашских школ республики.

Знакомит музей не только с жизнью и творчеством Петра Хузангая, но и с историей села. Сиктерме – его старинное название, как писал сам поэт, «в переводе означает качалку для колыбели. Качалку эту делали из гибкого дерева, чаще всего – из черемухи. Длинный шест одним концом упирался в потолок избы, на другом конце висела колыбель из коры липы или вяза. Сгибаясь и выпрямляясь при качании, шест заменял пружину. По берегам речек Сиктерме и Инча, у слияния которых расположено село, действительно буйно цвела черемуха, перевитая диким хмелем. Это было глухое место бывшей Казанской губернии… Село находилось в центре целого куста чувашских селений, как бы чувашского островка, окруженного морем татарского и русского населения… В пятидесяти верстах к северо-востоку от нас находился когда-то известный город Волжской Булгарии Пюлер (ныне Билярск), в двадцати верстах к западу – другой город Савар (Сувар), а на расстоянии девяноста верст к северо-западу – знаменитый великий город Палхар (Булгар)».

Первое упоминание о Старой Сиктерме содержится в архивных документах за 1689 год, второе же название, Хузангаево, у села появилось в 1981 году. Так сельчане отдали дань своему великому земляку. Рассказывая историю появления второго названия, сиктерминцы со знанием дела добавляют: «Псевдоним нашего Хузангая образован от слова Хусан (Казань). Оно было исконным народным прозвищем Хузангаев. При крещении его переделали в фамилию Казанков».

Впрочем, о происхождении фамилии не раз писал и сам Петр Петрович. Так, в поэме «Моя Россия» он подробно описал свой род, ведущий начало от чуваша Кирушши, женившегося на русской девушке из Казани, которую по-чувашски звали Хузан («гай» – частица, издавна прибавлявшаяся к чувашским именам и означавшая принадлежность).

ИЗ РОДА ХУЗАНГАЕВ

Сегодня Сиктерме-Хузангаево – центральная усадьба мощного сельхозпредприятия ООО «Хузангаевское» и одно из самых активно развивающихся селений не только Алькеевского района, но и всего Татарстана.

А между тем лет пятнадцать назад село представляло удручающее зрелище – поля вокруг зарастали сорняками, дома пустели, молодежь уезжала… Наверное, его постигла бы участь многих российских селений, постепенно исчезающих с лица земли, если бы не инвестор.

«Он вдохнул в нашу умирающую деревню вторую жизнь, – звучит в словах сиктерминцев неподдельная гордость. – Он тоже из рода Хузангаев, Иван Иванович Казанков, руководитель известного СПК «Звениговский». Троюродный брат Петра Петровича. В 2002 году он создал здесь сельскохозяйственный кооператив. Благодаря двустороннему соглашению о сотрудничестве с правительством республики у нас появились прекрасная школа на 108 мест, совмещенная с детским садом, врачебная амбулатория, Межрайонный центр глазной хирургии, новая церковь Святого Николая-чудотворца… И самое главное – появились рабочие места с неплохой зарплатой (за прошедший год средняя составила 24248 рублей). Ведь ООО «Хузангаевское» занимается не только животноводством, растение-водством (обрабатывает 50 тыс. гектаров земли в своем и соседнем районах), но и переработкой растениеводческой продукции. Кроме животноводческих ферм предприятие запустило цех рафинирования подсолнечного масла, сушилку, пекарню, убойный цех, комбикормовый завод, начато строительство цеха панировочных сухарей… Вот и стала молодежь оставаться в деревне. Да и с жильем специалистам помогают, уже появилась целая новая улица, Молодежная…»

Слова односельчан подтвердил и 33-летний руководитель сельхозпредприятия Евгений Чугунов. Как выяснилось, тоже дальний родственник знаменитого поэта (известно, Петр Хузангай был единственным ребенком в семье. – Авт.). По словам Чугунова, за пятнадцать лет в селе построено для специалистов 35 домов, еще 10 появятся в наступившем году. Средний возраст трех сотен работников предприятия – 39 лет. «Наши люди очень трудолюбивые, когда необходимо – и до 12 часов ночи трудятся. Все понимают, что не имеют права ронять имя земляка, которым названо и хозяйство, и село».

Об успехах одного из лучших сельхозпредприятий Татарстана, ООО «Хузангаевское», сказал в своем выступлении и глава Алькеевского района Александр Никошин. Подчеркнув, что в развитие малой родины Иван Казанков вложил за пятнадцать лет 4,5 млрд. рублей, отметил, что Петр Хузангай оценил бы преобразования в его родном селе, искренне порадовался бы за своих соотечественников: «Ведь достигнутое еще не предел. В ближайшем будущем здесь появятся новая школа на 300 мест (построенное в 2007 году «старое» здание отдадут под детский сад – детей с каждым годом прибавляется, и в садике уже не хватает мест) и новый Дом культуры…»

СЛУЖИЛ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Несмотря на тесноту (клуб маленький, находится под одной крышей с музеем), праздник получился ярким, красивым, незабываемым. Земляки Хузангая, и старые, и малые (учащиеся местной школы, в ней сегодня учатся 84 ребенка. – Авт.), с удовольствием рассказывали со сцены о его жизненном пути, творчестве, читали стихи. Причем как на чувашском, так и на русском: Петр Хузангай перевел на «великий и могучий» не только все произведения Константина Иванова и Михаила Сеспеля, но и свои собственные. К слову, с русского на чувашский им переведены «Евгений Онегин», «Полтава», «Горе от ума», отдельные произведения Лермонтова, Шевченко, Маяковского и еще многих русских и зарубежных поэтов, а также «Ромео и Джульетта» Шекспира.

Поэзии в тот день было много. Со сцены звучали, как и должно быть на фестивале поэзии, не только стихи одного автора. Свои произведения читали и члены Союза чувашских писателей Татарстана, и посланцы Чувашии. Что поразило? Каждое выступление (будь то приветственное слово высоких гостей, танец или песня в исполнении местных самодеятельных артистов и профессиональных из Чувашии) собравшиеся встречали одинаково громкими продолжительными аплодисментами.

«Вот это голос!» – пронеслось в зале, когда со сцены зазвучали «Журавли» в исполнении народного артиста России и Чувашии Петра Заломнова. «К месту песня, ведь и наш Хузангай воевал на Великой Отечественной. Рядовым участником сражений, затем политработником и военным журналистом прошел путь от Волги до Вислы, где был тяжело ранен и демобилизован в 1944 году. Его боевые заслуги отмечены орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945?гг.». А вы знаете, в военные и послевоенные годы не было ни одного школьника, не читавшего его поэму «Таня»…»

Пожилые зрительницы потянулись за платочками, чтобы смахнуть невольную слезу, вызванную стихами из цикла «Песни Тилли», которые с чувством прочитала вдова поэта Вера Кузьмина. «Песни Тилли», как и лирические циклы «Вздыбленные волны» и «Прощание», считаются вершиной творчества Хузангая.

Наш славный соплеменник – автор более 60 книг, 50 из них изданы при жизни (Хузангай умер в 1970 году и похоронен в Чебоксарах). В своих произведениях он размышлял о судьбе родного народа, о согласии и взаимопонимании между разными народами. Еще при жизни Хузангая называли послом мира и дружбы. Он был частым гостем в Болгарии, Венгрии, Польше, Чехословакии, Румынии, посетил остров Свободы (Кубу). «Славно вы как народный поэт служите Чувашии, всему Советскому Союзу, а значит, и всему человечеству», – оценил его деятельность народный поэт Латвии Ян Судрабкалн. Кайсын КУЛИЕВ, народный поэт Кабардино-Балкарии:

– Чувашам есть чем гордиться. Есть великолепная поэзия. И есть великолепный поэт. У Хузангая надо учиться утонченному, в то же время народному аристократизму в поэзии. ИШТЭШ, ТОВАРИЩ ИЛЬ ЮЛТАШ

Лучший способ отдать дань памяти поэту – читать его стихи. Они звучали в тот день и в районном центре Алькеевского района – селе Базарные Матаки. В местном Доме культуры тоже состоялся яркий и красивый праздник. Мероприятие было большое, длилось более трех часов, но собравшиеся в зале соотечественники были готовы слушать и смотреть еще столько же. «Редко приезжаете, хотелось бы видеть вас почаще», – благодарили они артистов из Чувашии за прекрасные выступления.

Пожелания алькеевских соплеменников, думается, скоро станут явью. Министр культуры Чувашии Константин Яковлев и глава Алькеевского района Республики Татарстан Александр Никошин подписали соглашение о сотрудничестве. И есть надежда, что контакты в сфере искусства и культуры будут шириться. Ведь дружить нам завещал еще Петр Хузангай.

Высказывая мысль, что и русские, и чуваши, и татары – один народ, он призывал беречь и сохранять общность, которая создавалась веками: «Живем среди татар в ладу и мире. Два языка мы знаем, третий – наш…» или «В соседних памятных селеньях

Татарин, русский и чуваш

Зовут друг друга с уваженьем

Иштэш, товарищ иль юлташ». Эти слова написаны много лет назад, но по сей день звучат актуально и отражают современную атмосферу дружбы, согласия, взаимопонимания. Фото Сергея ЖУРАВЛЕВА

? Николай Овчинников. Портрет Петра Хузангая. 1967 г.

? Вера Кузьмина и Атнер Хузангай благодарны, что в Сиктерме бережно хранят память о муже, отце, народном поэте Чувашии.

? Юные сиктерминцы читают стихи Петра Хузангая как на чувашском, так и на русском языках.

