В Ибресинском районе за мошенничество при получении выплат выслушал приговор глава Хормалинского сельского поселения

ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТУ, СОЛГАВ

Установлено, что в 2014 году глава и один из местных жителей сговорились похитить деньги при получении социальной выплаты на строительство жилья при реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». И для этого представили в администрацию Ибресинского района заведомо ложные и недостоверные сведения. В общей сложности из федерального и республиканского бюджетов они похитили свыше 460 тыс. рублей. Помимо того, глава незаконно разрешил двум местным жителям вырубить деревья в посадке, расположенной рядом с Хормалинским сельским поселением. Сумма ущерба – более 30 тыс. рублей.

Суд приговорил главу поселения к двум годам, а его подельника – к году условного лишения свободы (последний освобожден от наказания по амнистии). По иску прокурора обоим в солидарном порядке предстоит возместить ущерб, причиненный федеральному и республиканскому бюджетам.