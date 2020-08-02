В Ибресинском районе пропал 8-летний мальчик

На поисках ребенка задействованы сотрудники МВД и МЧС Чувашии, местные жители, поисковики.

С заявлением о розыске Злобина Дмитрия Владимировича, 2012 года рождения в дежурную часть ОМВД России по Ибресинскому району вечером 27 августа обратилась мама ребенка.

Мальчик ушел из дома в поселке Ибреси около 15 часов 27 августа, самостоятельно найти ребенка она не смогла.

Приметы: рост 124 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зелено-голубые.

Был одет в красно-черную олимпийку, синюю футболку, серые спортивные брюки, на ногах синие резиновые шлепанцы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просим сообщить по телефонам: 8(83538)2-12-83 102, 112 или в ближайшее отделение полиции.