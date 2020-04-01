В Ибресях восстанавливают обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Одним из знаковых объектов в поселке Ибреси является мемориал в Парке памяти и славы. Он состоит из трех композиций: обелиска и двух плит с 348 фамилиями ибресинцев, погибших в войну. С одной стороны памятника стоит ряд стройных берез, с другой — высоченные ели. 9 мая здесь ежегодно проходит митинг с участием ветеранов и тружеников тыла, военнослужащих, руководителей и работников организаций и предприятий, школьников и воспитанников детсадов.

К 75-летию Великой Победы мемориал решено отреставрировать. По распоряжению главы администрации Ибресинского городского поселения Германа Ерилеева строители уже приступили к реконструкции обелиска. В ближайшее время будет отремонтирован трехступенчатый пьедестал стелы, а также заменена обшивка пирамидального столба обелиска.

 

Фото cap.ru: В администрации Ибресинского района обещают, что после ремонта обелиск сохранит свой исторический вид.

Опубликовано: 2 апреля 2020 г.


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