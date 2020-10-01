Программа социально-экономического развития Ибресинского района на 2020-2025 годы

Утверждена постановлением администрации Ибресинского района от 12 августа 2020 г. (№ 392)

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОВОДИМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

В современных условиях развитие муниципального образования Ибресинский район зависит от полноты использования его экономического потенциала. Активизация инвестиционной деятельности способствует подъему и дальнейшему развитию экономики, с помощью инвестиций создаются новые предприятия и соответственно дополнительные рабочие места, расширяются действующие производства, обеспечивается освоение и выход на рынок новых видов товаров и услуг.

Инвестиции являются важнейшим средством структурного преобразования социального и производственного потенциала района, поскольку благодаря инвестиционным вложениям развиваются производство и сфера услуг, активизируется строительство, расширяется ассортимент продукции, работ, создаются новые рабочие места, обустраиваются территории, пополняются налоговые поступления в бюджеты различных уровней, которые в дальнейшем направляются на решение социальных проблем и т.д. В то же время дефицит инвестиционных ресурсов остается одной из главных проблем муниципалитета. В настоящее время на механизм инвестиционного процесса оказывают негативное влияние недостаток финансовых ресурсов предприятий, высокая стоимость оборудования, строительных работ и др.

Как правило, инвестиционные ресурсы направляются в те отрасли, предприятия, которые располагают условиями для производства конкурентной продукции, имеют меньшие риски и при прочих равных условиях более развитую производственную инфраструктуру.

В связи с этим считаем одной из главнейших задач — создание на территории района благоприятных условий для развития деятельности и деловой активности всех субъектов хозяйственной деятельности, особенно представителей малого и среднего бизнеса.

Наиболее перспективным является формирование на базе агропромышленного комплекса района современной инновационно–производственной структуры. Это обеспечит создание новых высокотехнологичных производств, приток в сельскохозяйственную отрасль района крупных инвестиций и квалифицированных специалистов, высокую занятость сельского населения.

Необходимы существенная реорганизация и модернизация агропромышленного комплекса, создание производственных кластеров, включающих наряду с производством сельскохозяйственной продукции предприятия по ее хранению, переработке и выпуску конкурентоспособной продукции. Необходимо также создать собственные торговые и сбытовые сети, в том числе за пределами района, создать межрайонные сети и структуры, объединяющие финансовые, научные и информационные ресурсы.

В районе остро стоит проблема полного обеспечения молодых семей жильем, недостаточность свободных мест в детских дошкольных учреждениях. Требует решения проблема благоустройства населенных пунктов района.

В будущем планируется поддерживать проекты, реализация которых позволит увеличить объемы главным образом сельскохозяйственного производства и АПК в целом, промышленного производства, строительного комплекса, решить социальные проблемы, увеличить поступления в консолидированный бюджет района.

Считаем, что одним из эффективных способов привлечения инвесторов является создание благоприятных условий для развития бизнеса.

При наличии интересных идей и проектов можно рассмотреть возможность их реализации на предлагаемой территории.

Администрация района нацелена на партнерское, плодотворное, взаимовыгодное сотрудничество с инвесторами.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Реализация мероприятий в рамках данного направления нацелена на формирование и развитие обрабатывающей промышленности в экономике района, обеспечивающей стабильные рабочие места, повышение налогооблагаемой базы и стимулирование развития экономики района.

Реализация данного направления предполагает решение следующих задач:

— развитие промышленных предприятий, активно использующих местные ресурсы и обеспечивающих формирование новых рабочих мест;

— эффективное использование природного ресурсного потенциала территории;

— развитие производственной инфраструктуры района.

Реализация данного направления приведет к следующим результатам:

— развитию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, строительству и производству строительных материалов, обеспечивающих укрепление экономической базы района и формирование новых рабочих мест;

— созданию производственно-сбытовой инфраструктуры;

— созданию условий для привлечения инвестиций на территорию района;

— созданию условий для увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от организации промышленного производства на территории Ибресинского района Чувашской Республики.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Динамика развития агропромышленного комплекса на период до 2020 года будет формироваться под воздействием различных факторов. С одной стороны, окажут влияние меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой — сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.

Агропромышленный комплекс района будет развиваться под воздействием мер по повышению устойчивости агропромышленного производства, способствующих его росту.

Это:

— увеличение объемов и направлений государственной поддержки;

— внедрение новых инновационных технологий в сельскохозяйственное производство и приобретение энергоресурсосберегающей техники;

— более полное использование имеющегося природно–экономического потенциала для производства конкурентоспособной продукции;

— расширение агропродовольственного рынка.

В растениеводстве прирост продукции будет обеспечен за счет развития следующих направлений: поддержание почвенного плодородия (сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения), агрохимические и мелиоративные мероприятия, применение минеральных удобрений и средств защиты растений, биологизация земледелия, освоение новых технологий выращивания сельскохозяйственных культур, расширение посевных площадей под высокоурожайными сортами–гибридами.

В животноводстве наращивание объемов производства мяса, молока, будет обеспечено за счет улучшения генетического потенциала животных.

Производство экологически безопасной сельскохозяйственной продукции и продовольствия является перспективным направлением развития АПК, в районе имеются все предпосылки для рынка экологически безопасных продуктов и технологий, способствующих повышению конкурентоспособности района.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Значительную роль в развитии конкурентоспособной экономики играет малое предпринимательство, поэтому поддержка малого и среднего бизнеса является одной из наиболее важных задач. В Ибресинском районе действует подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ибресинском районе Чувашской Республики» муниципальной программы «Экономическое развитие Ибресинского района Чувашской Республики», утвержденная постановлением администрации Ибресинского района, в которой достаточно подробно и широко описаны все необходимые мероприятия в этой сфере, касающиеся совершенствования нормативно-правовой базы, финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки, поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, поддержки в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность, поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЯ УСЛУГИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Повышение качества социальных услуг является важнейшим направлением для сохранения и развития человеческого капитала.

Качественное развитие социальной сферы предусматривает реализацию мероприятий в области образования и учебного процесса, медицинского обслуживания, культурно-досуговых и спортивно-физкультурных услуг.

Обеспечение быстрого, удобного и экономически эффективного процесса оказания государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам и другим хозяйствующим субъектам за счет реализации принципа «одного окна».

ОБРАЗОВАНИЕ

Необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация системы образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны.

Возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической стабильности.

Развитие системы образования Ибресинского района в 2017-2019 годах осуществлялось в соответствии с главной стратегической целью — обеспечение устойчивого развития образования, его доступности, качества, создание безопасной среды для обучающихся. В результате в районе сложилась структура управления системой образования, обеспечивающая ее стабильное развитие на основе программно–целевого подхода.

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет формирования эффективной экономики образования, основанной на программно-целевых методах финансирования, повышения социального статуса педагогических работников на основе увеличения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества предоставляемых образовательных услуг, повышении уровня образования, общей культуры граждан, гармонизации их отношений, снижении социальной и психологической напряженности в обществе.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ценность здоровья в системе приоритетов общества растет, благодаря развитию медицинских технологий существенно повышаются возможности реально влиять на показатели здоровья населения. Но система здравоохранения пока еще не обеспечивает достаточность гарантий медицинской помощи, ее доступность и высокое качество.

Недостаточное оснащение лечебно-профилактических учреждений диагностическим и другим медицинским оборудованием существенно осложняет работу всего здравоохранения района в целом, формирует недовольство населения из-за очередей к специалистам, а также на ряд диагностических исследований, что, в свою очередь, сказывается на качестве медицинской помощи.

Основным направлением развития системы здравоохранения Ибресинского района является повышение уровня здоровья населения и обеспечение прав граждан на получение качественной и доступной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.

Важным направлением является реализация мероприятий по снижению заболеваний социального характера, инвалидизации и смертности в трудоспособном возрасте.

Кроме этого, существенное значение имеет обеспечение раннего выявления заболеваний социального характера, современного уровня диагностики и лечения больных посредством внедрения новейших медицинских технологий.

КУЛЬТУРА

Ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний, отводится сфере культуры, переход к инновационному типу развития экономики требует повышения профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллектуального и культурного развития, возможного только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества, по мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей, в свою очередь, стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры.

Реализация мероприятий в сфере культуры будет направлена на:

— привлечение молодых специалистов в сферу культуры;

— увеличение темпов капитального ремонта зданий учреждений культуры, оснащение их современной аппаратурой, сценическими костюмами и одеждой;

— сохранение и развитие народного творчества;

— обновление и построение новых современных стационарных экспозиций, специализированных фондовых и экспозиционно-выставочных оборудований.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В развитии общества, его духовного и физического здоровья значительную роль играют физическая культура и спорт. Уровень развития и доступности спорта и физической культуры является заметным социальным фактором, определяющим общее качество и уровень комфортности среды обитания людей. При этом важнейшим фактором является уровень доступности спортивных занятий вне зависимости от места проживания или уровня доходов населения.

Для достижения обозначенных задач на территории района реализуется муниципальная программа Ибресинского района «Развитие физической культуры и спорта в Ибресинском районе» до 2035 года.

Целью программы является развитие и удовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом, массовое приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта, широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом (включая спорт высших достижений).

Основной задачей в дальнейшем развитии физической культуры и спорта является:

— расширение возможностей граждан заниматься физической культурой и спортом независимо от их доходов и благосостояния. Для этого необходимо обеспечить содержание физкультурно-оздоровительных сооружений в надлежащем техническом состоянии, развитие секций и кружков по военно-прикладным видам спорта, создание и обеспечение работы спортклубов, молодежных творческих клубов и объединений по различным направлениям для юношей и девушек.

Не менее важным направлением развития физической культуры и спорта в Ибресинском районе является популяризация занятий физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. Для реализации этой задачи необходимо регулярное проведение широкого спектра спортивно-массовых мероприятий с участием всех возрастных групп населения. Проведение регулярных спортивных мероприятий должно сопровождаться просветительскими мероприятиями в образовательных учреждениях Ибресинского района, посвященными пропаганде здорового образа жизни и необходимости занятий спортом с привлечением к их проведению известных в Ибресинском районе спортсменов и тренеров.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Стратегической целью развития жилищно-коммунального комплекса является обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также обеспечение высокого качества предоставления коммунальных ресурсов.

Основным направлением качественного развития жилищно-коммунального хозяйства является оптимизация муниципальных расходов на коммунально-бытовое обслуживание в сочетании с совершенствованием качества условий проживания населения. Главными приоритетами в сфере коммунально-бытового обслуживания являются модернизация основных фондов предприятий отрасли, внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечение населения качественной питьевой водой, увеличение доли благоустроенного жилого фонда.

Значительное негативное воздействие на водные объекты оказывает сброс недостаточно очищенных сточных вод после очистных сооружений. Наиболее распространенными загрязняющими водные объекты веществами являются фенол, фторид-анион, легкоокисляющиеся органические вещества по величине БПК5, соединения меди, марганца, цинка, железа и никеля.

В целях восстановления плодородия земельных участков под несанкционированной свалкой посредством приведения их в состояние, пригодное для использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы, ведутся работы на выполнение проектно–изыскательских работ для объекта «Рекультивация земельного участка, нарушенного при размещении свалки ТКО».

Также предусматривается ликвидация несанкционированных свалок в населенных пунктах, благоустройство территорий населенных пунктов и кладбищ.

ЖИЛЬЕ

Основной целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является обеспечение жильем категорий граждан, не обладающих достаточными собственными средствами.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Средства республиканского бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований на условиях софинансирования мероприятий Программы, осуществляемого в порядке и на условиях предоставления межбюджетных трансфертов, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Доля средств республиканского бюджета в объеме софинансирования мероприятий по:

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, составляет 10 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья;

обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов — 10 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.

Основными направлениями реализации органами местного самоуправления Ибресинского района активной жилищной политики являются:

— переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным, техническим и иным требованиям;

— предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях;

— предоставление субсидий для приобретения жилых помещений молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.

УСИЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ И КОМФОРТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологическая безопасность — это состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

В целях реализации федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления», «Об особо охраняемых природных территориях»; Экологической доктрины Российской Федерации; законов «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года», «Об обеспечении экологической безопасности в Чувашской Республике», «О природопользовании в Чувашской Республике» в районе разработана муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Ибресинском районе Чувашской Республики»

В настоящий период благодаря проводимой экологической политике и осуществлению природоохранных мероприятий экологическая обстановка характеризуется как устойчивая.

Одним из важнейших направлений деятельности администрации Ибресинского района являются мероприятия экологического характера: охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения, реализация прав граждан на здоровую среду обитания, чистый воздух, чистую воду, получение достоверной экологической информации от органов местного самоуправления.

Экологическая обстановка на территории в силу относительной удаленности от крупных промышленных комплексов достаточно благоприятна.

В прогнозируемом периоде основными направлениями деятельности по обеспечению экологической безопасности будут:

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

мероприятия по охране объектов ООПТ сохранения биологического разнообразия;

нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды;

формирование экологической культуры, развитие экологического туризма. Разработка туристических маршрутов, создание оздоровительной базы отдыха;

— обеспечение населения питьевой водой нормативного качества.

При разработке проектов строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры поселка будут предусматриваться меры по защите окружающей среды, что позволит исключить применение в жилищном строительстве экологически вредных материалов, а использование легких современных конструктивных материалов приведет к снижению энергозатрат на их производство, транспортировку и монтаж.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Строительство наружного освещения с устройством пешеходных переходов и тротуаров на автомобильной дороге «Аниш» на участке км 101+405 — км 103+588. 2,18 км; 2 пешеходных перехода. 2020 год (проектные работы завершены).

Строительство наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги Калинино — Батырево — Яльчики на участке км 36+960 — 40+920 с пешеходными переходами вблизи образовательного учреждения. 3,96 км; 2 пешеходных перехода. 2022 год (проектные работы завершены).

Строительство наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги Ибреси — Березовка — Кудеиха на участках км 0+136 — км 2+065, км 18+830 — км 19+938 с пешеходными переходами 3,02 км; 4 пешеходных перехода. 2026 год.

Ремонт автодороги «Аниш — Айбечи» км 6+785…7+385. 0,6 км. 2021 год.

Ремонт автодороги «Аниш — Хормалы — Новые Высли» км 0+000…2+600. 2,6 км. 2022 год.

Ремонт автодороги «Новое Чурашево — Сирикли» км 0+000…0+670. 0,67 км. 2023 год.

Ремонт автодороги «Аниш — Хормалы» км 3+500…5+500 выборочно. 1 км. 2024 год.

Ремонт автодороги «Калинино — Батырево — Яльчики — Чувашские Тимяши» км 0+000…1+000. 1 км. 2025 год.

Ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах сельских поселений. 16 км. 2020-2025 годы.

Ремонт и капитальный ремонт проездов к территориям многоквартирных жилых домов. 3000 м2. 2020-2025 годы.

ЖКХ

Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с водопроводными сетями в Хормалинском сельском поселении (100 куб. м). Региональный проект «Чистая вода» национального проекта «Экология». 2023 год. (ПСД в стадии разработки).

Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с водопроводными сетями в Айбечском сельском поселении (100 куб. м).

Региональный проект «Чистая вода» национального проекта «Экология». 2024 год. (ПСД в стадии разработки).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Строительство поликлиник, амбулаторий, ОВОП. 1 объект. 2024 год.

Строительство ФАПов. 3 объекта на 90 пос. в смену. 2021-2023 годы.

КУЛЬТУРА

Строительство Новочурашевского ЦСДК. 150 посадочных мест. 2021 год.

Строительство Большеабакасинского ЦСДК. 150 посадочных мест. 2022 год.

Строительство Хормалинского ЦСДК. 150 посадочных мест. 2023 год.

Строительство Буинского ЦСДК. 150 посадочных мест. 2024 год.

ОБРАЗОВАНИЕ

Капитальный ремонт МБДОУ «Айбечский детский сад «Аистенок». 2021 год.

Капитальный ремонт МБДОУ «Хормалинский детский сад «Весна». 2021 год.

Строительство котельной МБОУ «Айбечская СОШ». 2021 год.

Замена оконных блоков в МБОУ «Новочурашевская СОШ», «Климовская СОШ», «Буинская СОШ», «Хормалинская СОШ». 2021 год.

Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50% и выше:

МБОУ «Ибресинская СОШ № 2». 2022 год.

МБОУ «Айбечская СОШ». 2021 год.

МБОУ «Малокармалинская СОШ». 2022 год.

МБОУ «Климовская СОШ». 2021 год.

МБОУ «Большеабакасинская ООШ». 2023 год.

Печатается в сокращении. Полный текст — на сайте Минэкономразвития республики.