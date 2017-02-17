Главное, Коллизия За январь ОДН пересчитают А К ИЮНЮ УТВЕРДЯТ НОРМАТИВЫ В тяжких муках рождается новый алгоритм расчетов за общедомовые нужды, которые из коммунальной услуги законодательно превратились в услугу жилищную и, видимо, тем самым сбили с толку специалистов в регионах.

В первоначальной трактовке специалистов Минстроя Чувашии даже и намека не было на то, что суммы, выставляемые за ОДН, вырастут. Скорее, наоборот, уменьшатся, убеждали они, так как перерасход коммунальных ресурсов на общие потребности теперь ограничили нормативами, а что сверх, то будут оплачивать управляющие компании.

Эта версия была изложена в «Советской Чувашии» за 12.01.2017 в публикации «От переноса ОДН сумма меняется». Заголовок оказался пророческим применительно к разъяснениям, которые совсем недавно дал руководитель Госжилинспекции по Чувашии Виктор Кочетков. В его ведомство посыпался шквал жалоб, в первую очередь от жильцов чебоксарских многоэтажек, о резком росте начисленных ОДН, рассчитанных управляющими компаниями почему-то исключительно по нормативам, без какого-либо учета показаний общедомовых счетчиков. А нормативы оказались весьма внушительными («Энергоэффективные уходят в плюс», «СЧ» от 10.02.2017). Журналисты на том брифинге допытывались, почему борьба за энергоэффективность, предусматривавшая установку общих счетчиков в многоэтажках, теперь оборачивается, по сути, борьбой против этих самых счетчиков, но ответа в жилинспекции никто не знал.

Точки над «i» расставил вебинар, проведенный в конце прошлой недели Минстроем России, где выяснилось: не только в Чувашии, но и во многих других регионах ОДН вдруг резко выросли, что не являлось задачей нововведения по их подсчету. И, наконец, в начале этой недели вышли в свет разъяснения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (№ 4275-АЧ/04 от 14.02.2017 г.) о том, как правильно считать ОДН. А правильно – с учетом показаний общедомовых счетчиков, игнорирование которых, как уже говорилось, и вызвало рост ОДН.

Этот алгоритм будет действовать до 1 июня нынешнего года. К указанной дате «Органам государственной власти субъектов Российской Федерации следует утвердить обновленные нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод и электроэнергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, соответствующие реальному положению дел. А органы Госжилинспекций обязаны проверить корректность устанавливаемых нормативов», – очертил круг ответственности заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, главный жилищный инспектор Андрей Чибис.

В соответствии с федеральными разъяснениями ОДН начнут считать с февраля, а за январь пересчитают.

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