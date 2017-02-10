Энергоэффективные уходят в плюс

А «БЕССЧЕТЧИКОВЫЕ» – В МИНУС

Крайне переменчивое и непредсказуемое жилищно-коммунальное законодательство продолжает преподносить сюрпризы. На сей раз кардинальной реформе подверглась плата за общедомовые нужды.

В общих чертах наша газета уже сообщала об этих изменениях, утвержденных федеральным постановлением № 1498, согласно которому в квитанциях на оплату ЖКУ, выставляемых жильцам многоквартирных домов, блок ОДН из раздела «Коммунальные услуги» переносится в раздел «Жилищные услуги». При этом указанные расходы ограничили нормативами. «Такой перенос должен позволить потребителям четко понимать структуру своих расходов, так как общедомовые расходы получили конкретные нормативы, а перерасход коммунальных ресурсов будут вынуждены оплачивать не жильцы, а управляющие компании. Это будет стимулировать управляющие организации к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов», – подытожила начальник отдела экономической политики и мониторинга в сфере ЖКХ Минстроя Чувашии Татьяна Черменинова. («От переноса ОДН сумма меняется», «СЧ» от 12.01.2017 г.)

А меняется она, как показала реальность, пока в основном в сторону увеличения. Почему такое происходит, разъяснил на брифинге руководитель Госжилинспекции по Чувашии Виктор Кочетков. Прежде плата за израсходованные на общедомовые нужды воду и электричество, входившая в состав коммунальных услуг, складывалась из разницы между показаниями общедомовых приборов учета и суммарным поквартирным расходом. Разницу оплачивали жильцы данного дома – пропорционально площади занимаемых квартир, но не выше норматива.

С 1 января нынешнего года ОДН, «перекочевавшие» в жилищные услуги, рассчитываются только по нормативам потребления, утвержденным постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики в 2012 году. Показания общедомовых счетчиков теперь во внимание не принимаются.

Специалисты жилинспекции привели в качестве примера дом № 3 по улице Эльменя в Чебоксарах (пока аналитика есть только по столице республики) – девятиэтажный, четырехподъездный, панельный, 1985 года постройки, таких немало в городе. В декабре, по общим счетчикам, жильцам одной из квартир общедомовые нужды обошлись в 68,56 руб., а в январе, по нормативу, – в 131,3 руб. (Увеличение почти вдвое). Причем резко бросается в глаза рост по строке электроснабжение – с 51,06 руб. до 105,04 руб.

Кстати, на сайте администрации города Чебоксары тоже есть подобный пример. Анализу подверглась трехкомнатная квартира в доме № 29 по Эгерскому бульвару, там январские ОДН были в 2,3 раза выше декабрьских.

«В крайне нелегкой ситуации оказались те многоквартирные дома, которые являются достаточно энергоэффективными и фактическое потребление ресурсов на общедомовые нужды там было очень незначительным. А также дома, в которых большие вестибюли, лестничные клетки, межквартирные площадки, то есть немалая площадь, которую обязана содержать в чистоте и порядке управляющая организация», – назвал адреса значительного роста платы за ОДН главный жилинспектор Чувашии.

Управляющие организации, по словам жилинспектора, предупреждены, что будут наказаны за соблазн получить незаконную прибыль, включив в перечень общего имущества чердаки и подвалы.

В Чувашии принято решение не включать эти места общего пользования при расчете ОДН по-новому, во избежание еще более высокого скачка.

Так что если заметите: квартплата в части ОДН выросла вместе с резким увеличением площади общедомового имущества (указана в верхних строках «расчетки») – смело обращайтесь в жилинспекцию. Для чебоксарцев по вопросам платы за ОДН открыта «горячая линия» при городской администрации (тел.: 23-51-20 и 57-44-86).

Не хотелось бы завершать на минорной ноте, поэтому по просьбе собравшихся на брифинг журналистов жилищные инспекторы оперативно нашли один «минус» среди «плюсовых» начислений. Это оказался дом №33 по улице Хевешской (пятиэтажка на 70 квартир, заселенная в 1973 году), где жильцы в декабре платили за ОДН 22,03 рубля, а в январе – 18,41 рубля, то есть на три с лишним рубля меньше. Мелочь, но приятно.

Между тем нынешним нормативам осталось действовать всего несколько месяцев. Как сообщают в Минстрое Чувашии, в республике начата работа по пересмотру установленных нормативов потребления коммунальных ресурсов для содержания общего имущества в многоквартирном доме. И закончится эта работа уже к 1 июня текущего года.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ

В пятницу, 10 февраля, с 9 до 12 часов Государственная жилищная инспекция Чувашии проводит «горячую линию» по новому порядку расчета платы за содержание жилого помещения. Телефоны «горячей линии»: 64-22-71, 43-88-34, 64-22-66.