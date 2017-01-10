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От переноса ОДН сумма меняется

С нынешнего года изменения коснутся квитанций за квартплату, выставляемых жильцам многоэтажек: блок ОДН (общедомовые нужды) переносится в блок жилищных расходов. То есть в состав платы за содержание и ремонт жилья будут включены расходы за холодную и горячую воду, отведение сточных вод и электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества многоквартирного дома. При этом указанные расходы ограничили нормативами.
«Такой перенос должен позволить потребителям четко понимать структуру своих расходов, так как общедомовые расходы получили конкретные нормативы, а перерасход коммунальных ресурсов будут вынуждены оплачивать не жильцы, а управляющие компании. Это будет стимулировать управляющие организации к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов», – подытожила начальник отдела экономической политики и мониторинга в сфере ЖКХ Минстроя Чувашии Татьяна Черменинова.
Кроме того, сообщила Татьяна Витальевна, по всей России увеличивается плата за коммунальные услуги у жильцов, чьи квартиры не оборудованы приборами учета ресурсов (счетчиками на воду, электричество). Если в прошлом году таковые получали платежки с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления, то с 1 января нынешнего года действует коэффициент 1,5. Избежать применения этого коэффициента, значительно поднимающего оплату коммунального ресурса, смогут только жильцы домов, в которых нет технической возможности установить приборы учета. В основном это ветхие и аварийные дома.

Фото oschetchikah.ru
? А без счетчиков вода или электричество на 50 проц. дороже.

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Метки: Главное, .

12.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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