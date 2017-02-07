Александр ИВАНОВ, министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики:
«В активе «Советской Чувашии» – десятки наград. Газета отмечена премией Правительства России в области средств массовой информации, российской национальной премией «Искра», золотой медалью «Национальное достояние», главными призами «Золотого гонга» и многих других журналистских конкурсов. Широкое празднование 100-летия газеты «Советская Чувашия» станет достойным признанием заслуг всех тех, благодаря кому формируется положительный имидж Чувашской Республики как одного из динамично развивающихся регионов страны со своей культурой, обычаями и традициями».
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