Главное Сто лет вместе В апреле этого года «Советская Чувашия» отметит столетний юбилей.

Газета, ведущая жизненный отсчет от первого номера «Чебоксарской правды», на протяжении века выходила под разными названиями, издавалась в разных городах, но всегда главное место на ее страницах было отведено важнейшим событиям республики, рассказам о людях, которыми Чувашия по праву гордится. И свою юбилейную дату «СЧ», конечно, отпразднует вместе со всей республикой.

Учитывая общественную значимость газеты и ее большой вклад в освещение социально­-экономической, культурной жизни республики, Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал Указ о праздновании 100­летия газеты «Советская Чувашия». Этим указом Кабинету Министров республики поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2017 году 100­летия газеты, разработать и утвердить план основных юбилейных мероприятий «Советской Чувашии». А органам местного самоуправления городов и районов, а также организациям республики рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий газеты «Советская Чувашия».

Метки: Михаил Игнатьев, Юбилей «СЧ».



Метки: Главное A A A