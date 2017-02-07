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13:51 07.02.2017
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13:46 07.02.2017
Михаилу Игнатьеву представлен новый прокурор Чебоксарской природоохранной прокуратуры
18:21 06.02.2017
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14:12 06.02.2017
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11:26 06.02.2017
В Чувашии идёт подготовка к самой масштабной лыжной гонке «Лыжня России-2017»
11:23 05.02.2017
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Михаил Игнатьев: многодетным семьям необходимо оказывать всяческое содействие
11:20 05.02.2017
 1
Чувашия один из лидеров ПФО по привлечению субсидий в агропромышленный комплекс
11:18 05.02.2017
В районах Чувашии рекультивируют старые свалки
17:15 04.02.2017
В Новочебоксарске стартовали Всероссийские соревнования «Лёд надежды нашей»
11:39 03.02.2017
Глава Чувашии подписал указ о праздновании 100-летия газеты «Советская Чувашия»
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Сто лет вместе

В апреле этого года «Советская Чувашия» отметит столетний юбилей.
Газета, ведущая жизненный отсчет от первого номера «Чебоксарской правды», на протяжении века выходила под разными названиями, издавалась в разных городах, но всегда главное место на ее страницах было отведено важнейшим событиям республики, рассказам о людях, которыми Чувашия по праву гордится. И свою юбилейную дату «СЧ», конечно, отпразднует вместе со всей республикой.
Учитывая общественную значимость газеты и ее большой вклад в освещение социально­-экономической, культурной жизни республики, Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал Указ о праздновании 100­летия газеты «Советская Чувашия». Этим указом Кабинету Министров республики поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2017 году 100­летия газеты, разработать и утвердить план основных юбилейных мероприятий «Советской Чувашии». А органам местного самоуправления городов и районов, а также организациям республики рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий газеты «Советская Чувашия».

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07.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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