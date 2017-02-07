Сто лет вместе

В апреле этого года «Советская Чувашия» отметит столетний юбилей.
Газета, ведущая жизненный отсчет от первого номера «Чебоксарской правды», на протяжении века выходила под разными названиями, издавалась в разных городах, но всегда главное место на ее страницах было отведено важнейшим событиям республики, рассказам о людях, которыми Чувашия по праву гордится. И свою юбилейную дату «СЧ», конечно, отпразднует вместе со всей республикой.
Учитывая общественную значимость газеты и ее большой вклад в освещение социально-экономической, культурной жизни республики, Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал Указ о праздновании 100летия газеты «Советская Чувашия». Этим указом Кабинету Министров республики поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2017 году 100летия газеты, разработать и утвердить план основных юбилейных мероприятий «Советской Чувашии». А органам местного самоуправления городов и районов, а также организациям республики рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий газеты «Советская Чувашия».
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