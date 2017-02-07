Главное, Политика Морозы испытывают на прочность КОЕ-ГДЕ ДАЖЕ БАШНЮ «СНОСЯТ» В деревне Избеби Урмарского района в один из недавних морозных дней рухнула водонапорная башня. Без воды несколько часов оставались более 350 местных жителей. Прибывшая аварийная служба восстановила водоснабжение по временной схеме, но выводы пришлось озвучивать на вчерашней еженедельной правительственной планерке.

Глава республики Михаил Игнатьев высказал предположение, что сооружение вышло из строя из-­за ненадлежащей эксплуатации. На вопрос министру строительства, архитектуры и ЖКХ Владимиру Михайлову, из­-за чего именно, тот ответил, что «надо было сбивать наледь». А может, следовало контролировать работу насоса, чтобы он вовремя отключался и включался, тогда бы и наледь, утяжелившая башню, не образовывалась, сказал Глава Чувашии.

ЧП, конечно, неприятное, но в целом безопасность жизнедеятельности населения в зимний период обеспечивается на должном уровне, констатировал Михаил Игнатьев. По докладу председателя ГКЧС по Чувашии Вениамина Петрова, происшествий в декабре 2016 – январе 2017 годов по основным позициям было меньше, чем годом раньше. К примеру, пожаров – на 8, погибших в них – на 1 человека. Причем каждый четвертый пожар произошел в бане, а большая часть погибших оказались нетрезвыми.

Актуальным остается переохлаждение людей – таких случаев нынче было 209 против 218 в минувшем году. Погиб 101 человек – меньше на 18 человек. Приходится по­-прежнему снимать рыбаков со льдин, хорошо хоть обходится без жертв…

А вот аварий на объектах жизнеобеспечения хватает. 31 декабря в Цивильске остались без электричества более 3 тыс. горожан, но в течение 6 часов энергоснабжение было восстановлено. В Канаше 20 января были перебои с водой, пострадали 10 тыс. человек, но благодаря оперативной работе аварийщиков на 20­градусном морозе и здесь аварию устранили. А 26 января произошла вышеназванная авария в Урмарском районе… По данным главы Минстроя, таких обветшавших башен в республике более полусотни. Так надо все их проинвентаризировать и привести в надлежащее состояние, указал Михаил Игнатьев.

Об итогах призыва на воинскую службу доложила министр юстиции и имущественных отношений Наталья Тимофеева. Задание в октябре – декабре 2016 года выполнено в полном объеме, в войска отправлен 1591 человек. Процент годности призывников составил 74,6, что на 1,7 проц. больше, чем осенью 2015 года. Глава республики отметил, что этого удалось добиться во многом благодаря правильному воспитанию подрастающего поколения. Родители больше уделяют внимания здоровью своих детей, занятиям физической культурой и спортом.

Глава республики заострил внимание на состоянии управления дорожной отраслью в продолжение разговора, состоявшегося в минувшую субботу на видеоконференции с главами муниципалитетов. Отмечалась неудовлетворительная работа Минтранса республики и подведомственного ему казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики». Шла речь и о «Чувашавтотрансе», неэффективно использующем бюджетные средства, которых в этом году предприятию выделено вдвое больше, чем в прошлом.

О ходе подготовки к предстоящей 11 февраля лыжной гонке «Лыжня России» рассказал министр физкультуры и спорта Сергей Шелтуков. В соревнованиях в Чувашии ожидается участие более 60 тыс. человек. В том числе в Чебоксарах – порядка 13 тыс. Как отметил Глава республики, эти соревнования, проводимые в Чувашии с 2005 года, стали настоящим зимним праздником.

Главным судьей состязаний станет заслуженный тренер России Геральд Салдимиров – глава спортивного семейства. Супруга Маргарита тоже тренер, мастер спорта по биатлону. Сын Денис и дочь Марина также занимаются биатлоном, Денис – уже мастер спорта.

Метки: Политика, ЖКХ, Михаил Игнатьев, МЧС.



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