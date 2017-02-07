Фильм с музыкой Алексея Айги – номинант «Оскара»

Музыка известного российского композитора Алексея Айги номинирована на «Оскар­2017», сообщает интернет-­газета fontanka.ru.

Сын народного поэта Чувашии Геннадия Айги впервые номинируется на «Оскара». Между тем отечественных кинонаград в его арсенале уже полтора десятка, в том числе три «Белых орла», четыре «Ники», два «Белых слона». Он получал призы за киномузыку на фестивале «Киношок», отмечался гильдией кинокритиков и ассоциацией кинопродюсеров. А фильмов, над которыми он работал в качестве композитора, – более полусотни.

В список номинантов «Оскара» попала документальная лента «Я вам не негр» режиссера Рауля Пека с музыкой Алексея Айги. Причем это уже шестая совместная работа композитора и режиссера. В прошлом году они работали над другим фильмом – большой исторической картиной «Молодой Маркс».

Главный герой номинированной киноленты – темнокожий американский писатель середины ХХ века Джеймс Болдуин (его озвучивает Сэмюэл Л. Джексон), рассказывающий об истории своей расы в современной Америке. По опросам американских СМИ, среди которых такие «киты», как Vogue, Los Angeles Times и Hollywood Reporter, фильм в десятке лучших документальных работ года.

«Я вам не негр» будет состязаться с еще четырьмя документальными работами. Сам Алексей признается, что о шансе на успех ему говорить сложно, однако на недавнем фестивале в Торонто, где существуют лишь призы публики, победили «Ла­Ла Ленд» и «Я вам не негр». Поэтому номинацию можно оценить как серьезный шанс на дальнейшие победы.

Саундтрек к этой истории состоит из джазовых композиций с уклоном в музыкальную атмосферу 60­-х годов, а также из камерной музыки. Весь материал записан Алексеем Айги и «Ансамблем 4’33» на студии «Мосфильм».