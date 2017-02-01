Шумел стояк, жильцы ругались…

ЕЩЕ БЫ – ЧТОБЫ ВЫСПАТЬСЯ, ИМ ПРИХОДИТСЯ НОЧЕВАТЬ У ЗНАКОМЫХ

Пустым оказалось обещание со стороны исполняющей обязанности директора управляющей компании «Садовник», опубликованное «в пристежку» к статье «Трубы играют на нервах» в газете «Советская Чувашия» от 16 декабря прошлого года.

«Установку оборудования и проведение пусконаладочных работ планируем завершить в 3-й декаде декабря. Очень надеюсь, что после комплекса мероприятий, которые оправдали себя в аналогичных случаях, заявлений от жильцов поступать не будет», – оптимистично заканчивался ответ на наш запрос, подписанный Анжеликой Никифоровой, находящейся в должности исполняющей обязанности директора. Миновал декабрь, близится к концу январь нового года. И что же?

«Стояки горячего отопления продолжают грохотать и стучать даже сильнее прежнего. У некоторых уже слышится шум и в канализации, то есть в системе холодного водоснабжения», – в отчаянии звонят сейчас в редакцию «СЧ» жильцы многоэтажки № 94, корпус 1 по улице Б. Хмельницкого в Чебоксарах, вот уже четвертый отопительный сезон мучающиеся от нестерпимого шума в батареях.

МЕЖДУ ТЕМ

На шум в стояках горячего отопления жалуются не только чебоксарцы с улицы Хмельницкого, но и с улицы Дементьева, сообщили в Госжилинспекции Чувашии. Буквально вчера поступили две новые жалобы с улицы Дементьева, из домов № 4 и № 18, корпус 4.

Как сообщалось в той публикации, страдальцы неустанно обращаются в свою управляющую компанию и в Госжилинспекцию. Вторая несколько раз выезжала с проверками на место, выдавала предписания первой. Осенью прошлого года удалось подключить к проблеме Роспотребнадзор. Оттуда приехали, «послушали» одну из квартир, определили, что уровень шума «не соответствует эпидемиологическим требованиям СанПиН» – и только.

«Иногда стуки и гудение затихают. Ко мне в квартиру, как в музей, несколько раз приходили из жилинспекции. Придут, посмотрят – и уходят, потому что нет шума», – рассказывала проживающая в этом доме Любовь Григорьевна на встрече жильцов дома с заместителем руководителя Госжилинспекции Чувашии Александром Юркиным, состоявшейся при участии обозревателя «СЧ».

«Жилищный инспектор не всегда может зафиксировать такое нарушение, как высокий уровень шума, – признал Александр Петрович, – потому что порядок проверки с выходом на место таков: вначале по жалобе, поступившей в инспекцию, составляется распоряжение и о предстоящем инспектировании уведомляются как обратившиеся жильцы, так и управляющая этим домом организация. Если она вовремя подсуетится, то в котельной убавят температурный режим – и на момент проверки грохот в стояках затихнет. При этом Госжилинспекция не имеет полномочий и технических возможностей для проверки уровня шума. Это полномочия Роспотребнадзора».

«Еще «Садовник» никак не определит источник шума, при каждом директоре он другой: то насос какой-то виноват, то компьютерная система, которая подачу тепла регулирует, – не разберешь… А уж их, директоров этих, сколько сменилось в нашей управляющей компании! Как приходишь с заявлением – так новый человек в кресле сидит», – продолжали жильцы.

По версии жилинспекции, шум в стояках провоцирует «неправильный» терморегулятор, который, скорее всего, не соответствует параметрам этого дома. «В каждый отопительный сезон из-за неподходящего терморегулятора происходит резкий перепад температуры горячей воды. Стояки накаляются, металл резко расширяется и начинает постукивать, гудеть», – пояснил Александр Петрович. Если это предположение подтвердится, ответственному за установку терморегуляторов, а это может оказаться как управляющая компания, так и котельная, будет выдано предписание устранить нарушение.

Максимальный срок исполнения – до наступления следующего отопительного сезона. При невыполнении – административный штраф. Что касается управляющей компании, то в Жилищном кодексе записано: после невыполнения двух предписаний со стороны жилинспекции дом изымается у этой управляющей организации и переходит к другой. По данным жилинспекции, в копилке «Садовника» уже есть одно невыполненное предписание.

И что, тогда уже другая управляющая организация будет кормить обещаниями жильцов, мучающихся головными болями от невозможности спать по-человечески? Или при передаче в новые руки сам по себе чудесным образом исчезнет грохот в отопительной системе?

«Думаю, мы решим проблему силами нынешней управляющей компании, – надеется заместитель главного жилищного инспектора Чувашии. – Но в любом случае надо принимать кардинальные меры. Ведь это проблема не только горожан с улицы Б. Хмельницкого, жалобы на «громкие» батареи пришли из новостройки по улице Дементьева. И еще в одном, пока незаселенном, доме, куда специалисты Госжилинспекции заглянули, проявив профессиональное любопытство, они услышали тот же недопустимый шум в стояках. Сразу указали управляющей организации на это нарушение. Адрес называть не буду, возможно, в том доме все уже исправили. Причем во всех случаях речь идет о панельных домах со встроенно-пристроенными котельными».

Поход в жилинспекцию не вселил в «ходоков» с улицы Б. Хмельницкого никакой надежды. На пороге Любовь Григорьевна горько обронила: «Копила-копила всю жизнь на собственный угол, у бюджетницы, сами знаете, какая зарплата, – и мысли не допускала, что меня могут так обмануть! Думала, буду жить в новом, качественном доме». «Устала спать у родных при своем-то жилье», – вторила ей соседка Вера Витальевна.

Фото privetsochi.ru

? «Были б ночи южные, спали б мы на улице», – мечтают жильцы, страдая бессонницей.