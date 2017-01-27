ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
13:19 28.01.2017
Чувашия – лидер по финансированию инновационных проектов в промышленности
13:16 28.01.2017
В Чебоксарах обсудили вопросы развития пищевого машиностроения
18:57 27.01.2017
Комментарии участников Координационного совета по промышленности Минпромторга России
18:55 27.01.2017
Михаил Бабич отметил работу промышленных предприятий Приволжского федерального округа
17:50 27.01.2017
В Чувашии состоялось заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга России
17:45 27.01.2017
Министр промышленности и торговли России: «У предприятий Чувашии высокий потенциал»
17:25 27.01.2017
Михаил Игнатьев: «Торговыми партнёрами Чувашии являются 86 стран мира»
17:15 27.01.2017
Денис Мантуров и Михаил Бабич посетили ОАО «Чувашторгтехника»
12:45 27.01.2017
Абоненты «МегаФона» поставили своему оператору оценки за качество сети
8:56 27.01.2017
В Чебоксарах работа магистральной теплотрассы восстановлена в 22 часа, началось заполнение трубы теплоносителем
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Политика, Экономика
Отдалить ЛЭП и приблизить господдержку

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДЕЛИЛИСЬ ПЛАНАМИ

Большое, но скромное чебоксарское предприятие «Чувашторгтехника», чье название пока не примелькалось на рекламных просторах, на прошлой неделе оказалось причастным к важнейшему событию – заседанию Координационного совета по промышленности России, затрагивающему в первую очередь перспективы пищевого машиностроения.
Как уже сообщала «Советская Чувашия», в минувший четверг в столицу республики, выбранную еще в прошлом году площадкой для проведения этого форума, прибыли гости из российских регионов. И сразу же отправились на экскурсию на упомянутое предприятие, выпускающее оборудование для общепита. Так что первая экскурсия, проведенная генеральным директором предприятия Наилем Хайрутдиновым для гостей, можно считать, стала генеральной репетицией накануне второй – с участием министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, которого здесь ждали к полудню в пятницу.
Собравшиеся пораньше журналисты стали невольными свидетелями тщательной подготовки к визиту федерального министра. Вот предприятие покидают полицейские со служебной овчаркой. Вот старший по рангу работник указывает младшему на перегоревший плафон в вестибюле: «Лампочку заменить бы надо» – хотя потухший фрагмент практически не заметен в общем потоке света…
К слову, прибывшей с некоторой задержкой многочисленной делегации было совершенно некогда смотреть в потолок – только под ноги и на собеседников. В рабочем темпе Денис Мантуров, полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич, Глава Чувашии Михаил Игнатьев и сопровождавшие их лица, ведомые Наилем Хайрутдиновым, прошли по предприятию, останавливаясь в наиболее интересных местах.
Начали, как и день назад, с участка штамповки, где два штамповщика торжественно застыли возле огромного пресса. За их спинами высились то ли массивные запчасти, то ли готовые изделия, надежно укутанные в новенькие матерчатые чехлы. «Как вы покупаете оборудование, в кредит?» – обратилась автор этих строк к одному из оказавшихся рядом мужчин, явно сотруднику этого предприятия. «Нет, только в лизинг. Большинство предприятий как раз и попало в трудное положение, когда начались проблемы с кредитными ставками, до банкротства доходило», – поведал, как выяснилось, руководитель дочерней структуры «Чувашторгтехники», ООО «Элинокс», Рамиль Хайрутдинов.
Гости посетили также еще одну из «дочек» большого предприятия – ООО «Фросто», специализирующееся на торгово-промышленном оборудовании. Часть представленного здесь оборудования только-только осваивается и пока существует лишь в виде выставочных образцов.
Со всех сторон рассматривая новинки, федеральный министр задержался у особенно «продвинутого» то ли теплового, то ли холодильного шкафа. Помогая Денису Валентиновичу разобраться, Наиль Гаяздинович заметил, что без прохождения поварских курсов с таким оборудованием непросто справиться.
Делясь впечатлениями о предприятии, федеральный министр отметил технологический уровень производства и широкий спектр выпускаемой продукции. Затем кортеж с высокими гостями направился в Ледовый дворец «Чебоксары Арена», где был представлен ассортимент практически всей продукции, производимой в Чувашии. По официальным данным, свои возможности продемонстрировали более 40 предприятий, занятых в машиностроительной, электротехнической, химической, строительной отраслях, IТ-индустрии и легкой промышленности.
А Наиль Хайрутдинов, оставшись наедине с журналистами, обозначил несколько задач, решение которых очень помогло бы предприятию. Во-первых, необходимо перенести проходящую рядом высоковольтную линию. Из-за нее невозможно построить вместительные склады для продукции, которая хранится на свежем воздухе и в дождь, и в снег.
Во-вторых, хотелось бы обеспечить государственными компенсациями затраты, которые несут малые предприятия, в частности, по тому же лизингу. «Ведь малое предприятие может купить не допотопную машину первого уровня, а современный станок, если государство окажет какую-то помощь», – рассуждал генеральный директор.
Надо сказать, малых предприятий «в поле зрения» «Чувашторгтехники» штук пять-шесть. В былые времена они являлись бы просто цехами или участками одного завода. Но в современных реалиях их лучше держать несколько обособленными, на упрощенной системе налогообложения.
Что касается господдержки, то пока, по словам Наиля Хайрутдинова, она составила всего пять миллионов. При необходимости в 50-70, а лучше до 100 миллионов рублей.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА
? Познакомиться с оборудованием гости успели, а отведать пирожков да булочек, которые на нем выпекаются, из-за спешки не получилось.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Политика, Экономика, , .

31.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 74 queries in 0,513 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев