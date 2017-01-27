Отдалить ЛЭП и приблизить господдержку

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДЕЛИЛИСЬ ПЛАНАМИ

Большое, но скромное чебоксарское предприятие «Чувашторгтехника», чье название пока не примелькалось на рекламных просторах, на прошлой неделе оказалось причастным к важнейшему событию – заседанию Координационного совета по промышленности России, затрагивающему в первую очередь перспективы пищевого машиностроения.

Как уже сообщала «Советская Чувашия», в минувший четверг в столицу республики, выбранную еще в прошлом году площадкой для проведения этого форума, прибыли гости из российских регионов. И сразу же отправились на экскурсию на упомянутое предприятие, выпускающее оборудование для общепита. Так что первая экскурсия, проведенная генеральным директором предприятия Наилем Хайрутдиновым для гостей, можно считать, стала генеральной репетицией накануне второй – с участием министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, которого здесь ждали к полудню в пятницу.

Собравшиеся пораньше журналисты стали невольными свидетелями тщательной подготовки к визиту федерального министра. Вот предприятие покидают полицейские со служебной овчаркой. Вот старший по рангу работник указывает младшему на перегоревший плафон в вестибюле: «Лампочку заменить бы надо» – хотя потухший фрагмент практически не заметен в общем потоке света…

К слову, прибывшей с некоторой задержкой многочисленной делегации было совершенно некогда смотреть в потолок – только под ноги и на собеседников. В рабочем темпе Денис Мантуров, полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич, Глава Чувашии Михаил Игнатьев и сопровождавшие их лица, ведомые Наилем Хайрутдиновым, прошли по предприятию, останавливаясь в наиболее интересных местах.

Начали, как и день назад, с участка штамповки, где два штамповщика торжественно застыли возле огромного пресса. За их спинами высились то ли массивные запчасти, то ли готовые изделия, надежно укутанные в новенькие матерчатые чехлы. «Как вы покупаете оборудование, в кредит?» – обратилась автор этих строк к одному из оказавшихся рядом мужчин, явно сотруднику этого предприятия. «Нет, только в лизинг. Большинство предприятий как раз и попало в трудное положение, когда начались проблемы с кредитными ставками, до банкротства доходило», – поведал, как выяснилось, руководитель дочерней структуры «Чувашторгтехники», ООО «Элинокс», Рамиль Хайрутдинов.

Гости посетили также еще одну из «дочек» большого предприятия – ООО «Фросто», специализирующееся на торгово-промышленном оборудовании. Часть представленного здесь оборудования только-только осваивается и пока существует лишь в виде выставочных образцов.

Со всех сторон рассматривая новинки, федеральный министр задержался у особенно «продвинутого» то ли теплового, то ли холодильного шкафа. Помогая Денису Валентиновичу разобраться, Наиль Гаяздинович заметил, что без прохождения поварских курсов с таким оборудованием непросто справиться.

Делясь впечатлениями о предприятии, федеральный министр отметил технологический уровень производства и широкий спектр выпускаемой продукции. Затем кортеж с высокими гостями направился в Ледовый дворец «Чебоксары Арена», где был представлен ассортимент практически всей продукции, производимой в Чувашии. По официальным данным, свои возможности продемонстрировали более 40 предприятий, занятых в машиностроительной, электротехнической, химической, строительной отраслях, IТ-индустрии и легкой промышленности.

А Наиль Хайрутдинов, оставшись наедине с журналистами, обозначил несколько задач, решение которых очень помогло бы предприятию. Во-первых, необходимо перенести проходящую рядом высоковольтную линию. Из-за нее невозможно построить вместительные склады для продукции, которая хранится на свежем воздухе и в дождь, и в снег.

Во-вторых, хотелось бы обеспечить государственными компенсациями затраты, которые несут малые предприятия, в частности, по тому же лизингу. «Ведь малое предприятие может купить не допотопную машину первого уровня, а современный станок, если государство окажет какую-то помощь», – рассуждал генеральный директор.

Надо сказать, малых предприятий «в поле зрения» «Чувашторгтехники» штук пять-шесть. В былые времена они являлись бы просто цехами или участками одного завода. Но в современных реалиях их лучше держать несколько обособленными, на упрощенной системе налогообложения.

Что касается господдержки, то пока, по словам Наиля Хайрутдинова, она составила всего пять миллионов. При необходимости в 50-70, а лучше до 100 миллионов рублей.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА

? Познакомиться с оборудованием гости успели, а отведать пирожков да булочек, которые на нем выпекаются, из-за спешки не получилось.