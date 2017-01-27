Главное Заявление в первый класс – по Интернету А ДОКУМЕНТЫ ЗАНЕСТИ ПОТОМ В этом году, напомним, в Чебоксарах можно записать своего ребенка в школу с помощью Интернета: либо через Портал образовательных услуг, либо обратиться к оператору в школе.

В любом случае заявление попадет в систему «Е-Услуги. Образование». Затем оригиналы документов нужно отнести в школу в течение 7 рабочих дней. 29 января первыми досрочно запись в первый класс начали в школе № 59 (подано 286 заявлений) и в начальной школе № 1 (224). Большинство родителей, а именно 451 человек, справились сами, работая через портал, сообщают в городском управлении образования. Еще 49 прибегли к помощи операторов в школе. А родитель, который успел первым отправить свое заявление, потратил всего минуту с четвертью, чтобы заполнить данные.

Вчера по графику заявления от родителей начали принимать во всех школах Ленинского района. В школы Калининского района записаться можно будет с 31 января, а Московского – с 1 февраля.

Метки: Образование.



Метки: Главное A A A