Главное Как предупредить черную ножку Уже в конце января – начале февраля некоторые нетерпеливые огородники приступают к посеву семян перцев, баклажанов и даже помидоров. А между тем в это время световой день еще короток и сеянцы наиболее подвержены заболеванию черной ножкой.

Черная ножка – грибковое инфекционное заболевание. Возбудители его всегда присутствуют в почве и при благоприятных условиях поражают растения. У пораженного стебля темнеет прикорневая часть, стебель утончается, искривляется, и растение погибает.

Заболевание легче предупредить, чем лечить. Существуют несложные профилактические приемы, которые препятствуют созданию условий, благоприятных для развития черной ножки. Для выращивания рассады всегда нужно использовать свежую почву. В течение зимы ее следует проморозить, а перед посевом семян полить кипятком или слабым раствором марганцово-кислого калия.

Не допускать загущенных посевов.

Поливать сеянцы редко, но обильно, а не часто и понемногу: при таком поливе почва внутри кома долго остается влажной, а ее поверхность быстро просыхает.

Почву вокруг растений желательно рыхлить, а ее поверхность присыпать песком.

Помещение, где выращивают рассаду, следует часто проветривать, но не устраивать сквозняков. Черная ножка развивается при высокой влажности.

Если окна выходят на северную сторону, предусмотреть дополнительное освещение.

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