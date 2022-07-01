Россиянам разрешили разводить кур и кроликов на дачах

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках и упрощающий оформление таких участков в долевую собственность. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон упрощает процедуру передачи земельных участков общего пользования в общедолевую собственность в рамках товариществ садоводов или огородников. Он исключает необходимость получать согласие всех собственников участков, расположенных в границах товарищества, при принятии общим собранием решения о такой передаче.

Кроме этого, допускается использование участков под выращивание гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Но такая возможность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом для территории, где расположен такой участок, либо выдано разрешение.