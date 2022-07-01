Россиянам разрешили разводить кур и кроликов на дачах

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках и упрощающий оформление таких участков в долевую собственность. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон упрощает процедуру передачи земельных участков общего пользования в общедолевую собственность в рамках товариществ садоводов или огородников. Он исключает необходимость получать согласие всех собственников участков, расположенных в границах товарищества, при принятии общим собранием решения о такой передаче.
Кроме этого, допускается использование участков под выращивание гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Но такая возможность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом для территории, где расположен такой участок, либо выдано разрешение.

Опубликовано: 20 июля 2022 г.


Читайте также:

Чувашия вошла в ТОП-10 регионов по количеству застрахованного поголовья скота
«Проектной документации на строительство молокозавода пока нет, место не определено»
Олег Николаев обсудил с руководством "Юрмы" проблему загрязнения воздуха
Для ЛПХ будет введена патентная система налогообложения
Олег Николаев обсудил с руководителями двух тепличных хозяйств планы развития предприятий
В Чебоксарах прошла Двенадцатая межрегиональная выставка «Картофель – 2020»
Бюджет компенсирует фермерам до 30% расходов на строительство ферм и комбикормовых заводов
Ставку сельской ипотеки необходимо снизить до 0,1% годовых, считает Олег Николаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.