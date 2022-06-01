Книжка садовода — еще не аргумент

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Является ли членская книжка садовода документом, подтверждающим право собственности на земельный участок?

Елена Егорова, Чебоксары

Членская книжка садовода не является документом, подтверждающим право собственности на дачный участок, сообщили в Управлении Росреестра по Чувашии. Если вы хотите купить участок, а у продавца на руках имеется только членская книжка, то этого недостаточно.
Ситуацию может спасти государственный акт, который является правоподтверждающим документом. Имея на руках госакт, можно безбоязненно совершить покупку. Если его нет, надо через муниципалитет или архив найти постановление администрации о распределении и закреплении дачных участков в СНТ. Далее продавцу нужно подать документы через МФЦ на регистрацию своего права. Только после этого он сможет распоряжаться земельным участком.

Опубликовано: 23 июня 2022 г.


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