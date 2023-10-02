Как тыква на дерево влезла

Некоторые чебоксарские садоводы могут сказку сделать былью. К примеру, поэт Василий Кервень на своем участке в садоводческом товариществе «Х?вел» посадил весной тыкву и сказал: «Расти большая-пребольшая». Некоторое время регулярно поливал овощ, но скоро потерял из виду.

Отползла тыква в сторону, зацепилась за ствол яблони и добралась до самой вершины. Увидел ее садовод только осенью, когда опала листва — висит его тыковка на дереве на высоте пяти метров.

Как достать оттуда подарок осени? Позвать бабку, Жучку, кошку и мышку? Но поэт на все руки мастер — изготовил нехитрое приспособление, с его помощью снял тыкву как раз в канун Покрова-дня. Понятное дело, испекла из этой тыквы бабка вкусные пироги. Вот и весь сказ.

— Считаешь ли данное произведение вершиной своего творчества? — спросили мы напоследок.

— Как садовод да, — улыбнулся в ответ поэт. — Шутка ли, на высоте пяти метров уродилась тыква весом полтора килограмма. Соседи и прохожие удивляются, говорят, что такого случая не припомнят…

Валерий Алексин