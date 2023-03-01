Март — начало дачного сезона

Весна только началась, сугробы еще продолжают расти, однако, сад и огород уже требуют внимания. Коллеги из издания «Известия Мордовии» подготовили перечень работ, которые необходимо выполнить в марте.
- При температуре не ниже -5 градусов необходимо выполнить обрезку деревьев, удалить с деревьев засохшие листья и плоды — они становятся убежищем для вредителей и рассадником инфекций.
- При плюсовой температуре можно приступать к побелке стволов и прививочным мероприятиям.
- До распускания почек необходимо обработать растения от болезней и вредителей.
- Как только растает снег вокруг деревьев, землю у стволов необходимо взрыхлить.
- После схода снега уже можно начинать удобрять почву.
- Заложите на проращивание семенной картофель и начните готовить к посадке лук-севок.
- Подготовьте и при необходимости отремонтируйте теплицы.
Помните, будущий урожай во многом зависит и от проведенных в марте работ.