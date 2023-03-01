Март — начало дачного сезона

Весна только началась, сугробы еще продолжают расти, однако, сад и огород уже требуют внимания. Коллеги из издания «Известия Мордовии» подготовили перечень работ, которые необходимо выполнить в марте.

При температуре не ниже -5 градусов необходимо выполнить обрезку деревьев, удалить с деревьев засохшие листья и плоды — они становятся убежищем для вредителей и рассадником инфекций.

При плюсовой температуре можно приступать к побелке стволов и прививочным мероприятиям.

До распускания почек необходимо обработать растения от болезней и вредителей.

Как только растает снег вокруг деревьев, землю у стволов необходимо взрыхлить.

После схода снега уже можно начинать удобрять почву.

Заложите на проращивание семенной картофель и начните готовить к посадке лук-севок.

Подготовьте и при необходимости отремонтируйте теплицы.

Помните, будущий урожай во многом зависит и от проведенных в марте работ.