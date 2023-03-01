Март — начало дачного сезона

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Весна только началась, сугробы еще продолжают расти, однако, сад и огород уже требуют внимания. Коллеги из издания «Известия Мордовии» подготовили перечень работ, которые необходимо выполнить в марте.

  • При температуре не ниже -5 градусов необходимо выполнить обрезку деревьев, удалить с деревьев засохшие листья и плоды — они становятся убежищем для вредителей и рассадником инфекций.
  • При плюсовой температуре можно приступать к побелке стволов и прививочным мероприятиям.
  • До распускания почек необходимо обработать растения от болезней и вредителей.
  • Как только растает снег вокруг деревьев, землю у стволов необходимо взрыхлить.
  • После схода снега уже можно начинать удобрять почву. 
  • Заложите на проращивание семенной картофель и начните готовить к посадке лук-севок.
  • Подготовьте и при необходимости отремонтируйте теплицы.

Помните, будущий урожай во многом зависит и от проведенных в марте работ.

Опубликовано: 2 марта 2023 г.


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