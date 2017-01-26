Главное, Культура Чувашская музыка во всем многообразии В ФЕВРАЛЕ В ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ ЖДУТ НА ФЕСТИВАЛЬ Показать все богатство национальной музыкальной культуры призван Фестиваль чувашской музыки, который с 7 по 12 февраля пройдет в Чувашском театре оперы и балета.

Зрители познакомятся или вновь увидят чувашские музыкальные жемчужины: оперы, балет, симфонические полотна и инструментальные пьесы, камерную вокальную лирику и колоритные народные песни. Впервые в истории фестиваля в театре будет проведен форум, посвященный актуальным проблемам современной композиторской школы республики.

7 февраля. Федор Васильев «Шывармань». Легендарный спектакль (новые постановки оперы появлялись в 1981, 1987 годах). Премьерой новой версии спектакля в 2010 году театр отметил свое 50-летие.

9 февраля. Григорий Хирбю «Нарспи». Одно из самых ярких режиссерских творений основателя театра Бориса Маркова (1967). В 1989 году спектакль был возобновлен. Еще одну интерпретацию создала балерина и хореограф Елена Лемешевская. Премьера «Нарспи» открывала юбилейный, 55-й театральный сезон.

10 февраля. Федор Васильев «Сарпиге». Премьера новой версии балета состоялась в 2012 году. Это также работа Елены Лемешевской. Декорации и костюмы Валентина Федорова. Современный московский композитор Анна Стрельникова превратила партитуру Федора Васильева в лоскутное одеяло, удивляющее свежестью стилистического разнообразия.

12 февраля. В Гала-концерте по традиции прозвучат шедевры чувашской классики. У зрителей появится и возможность познакомиться с произведениями современных композиторов республики: Ларисы Быренковой, Аниты Лоцевой, Лолиты Чекушкиной, Юрия Григорьева, Андрея Галкина, Анатолия Никитина, Александра Осипова, Антона Якшибаева.

Метки: Культура, фестиваль.



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