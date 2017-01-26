Явилась в суд подшофе…

42-летняя жительница Чебоксар обвиняется в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

По материалам уголовного дела, возбужденного и расследованного СУ СКР по Чувашии, в ноябре прошлого года женщина, будучи в нетрезвом виде, устроила в здании мирового суда скандал. Когда судебный пристав потребовал, чтобы она умерила свою агрессивность, дебоширка в присутствии других посетителей оскорбила его нецензурными словами и ударила по голове дамской сумочкой.

В ходе следствия выяснилось, что горожанка в тот день пришла на судебный процесс как обвиняемая по уголовному делу о нанесении побоев, за что позже ее приговорили к 120 часам обязательных работ. Также она была привлечена к административной ответственности за скандал в суде, расцененный как мелкое хулиганство. Теперь женщине предстоит выслушать приговор за оскорбление пристава. Следствие по делу завершено.