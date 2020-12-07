Автомобили 189 жителей Марий Эл и Чувашии арестованы за долги в ходе рейдов «ЭнергосбыТ Плюс» с «Дорожным приставом»

С начала сентября 2020 года в ходе совместных рейдов «ЭнергосбыТ Плюс», ФССП и ГИБДД с использованием программного комплекса «Дорожный пристав» в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Новочебоксарске арестовано 189 автомобилей должников. Всего за время проведения мероприятий проверено более 3 тысяч машин и оплачено более 4,7 млн рублей задолженности, в том числе и за тепловую энергию.

Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» работал на дорогах Марий Эл и Чувашии практически в ежедневном режиме. Энергетики намерены и в дальнейшем продолжать рейды.

«Многие должники попадают в объектив камеры «Дорожного пристава» и ставятся перед фактом: либо оплата, либо арест имущества. Такой поворот событий действует безотказно: большинство предпочитают первый вариант. Порой на месте оплачивают долги в размере 200-300 тысяч рублей. Поэтому рейды будут проводиться регулярно», — отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» Вячеслав Зданович.

На сегодняшний день в Управлении службы судебных приставов находится свыше 6 тыс. судебных приказов, принятых судами Марий Эл и Чувашии в отношении клиентов «ЭнергосбыТ Плюс». Общая сумма долга жителей трех городов перед «Т Плюс» за отопление и горячее водоснабжение составляет порядка 240 млн рублей.