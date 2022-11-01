Шесть жителей Чебоксар остались без горячей воды из-за долгов за тепло

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» в ходе совместных рейдов со службой судебных приставов ограничил подачу горячей воды собственникам шести квартир в Чебоксарах. Причина отключения – долги за отопление и горячее водоснабжение, накопленные горожанами.

Для возобновления предоставления услуги горячего водоснабжения неплательщики должны полностью погасить накопленные счета. Более того, они также должны будут оплатить работы по возобновлению подачи ресурса.

В целом, в ходе состоявшихся рейдов, энергетики посетили 30 неплательщиков, которые в общем задолжали компании более 500 тыс. рублей. Совместные визиты сотрудников «ЭнергосбыТ Плюс» и приставов будут продолжены в ближайшие дни: сумма задолженности жителей Чебоксар перед «Т Плюс» составляет свыше 267 млн рублей.

Напомним, согласно законодательству, при наличии у потребителя долга по оплате коммунальной услуги за два отчетных периода ему может быть направлено уведомление об ограничении горячего водоснабжения. В случае непогашения задолженности в сроки, указанные в документе, исполнитель вправе ограничить или приостановить предоставление коммунальной услуги.