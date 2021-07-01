Две жительницы Вурнарского района осуждены за неуплату алиментов

В исправительную колонию направлена жительница Вурнарского района, задолжавшая более 500 тысяч алиментных платежей. В прошлом году 53-летняя мамаша уже привлекалась к административной ответственности за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако это не побудило ее впредь исполнять свои материнские обязанности. Общий долг по выплате алиментов превысил 554 тысячи рублей. Женщина признала свою вину в полном объеме. Районный суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

А вторая горе-мамаша, уже осужденная за неуплату алиментов, скрывалась от судебных приставов на лесной пасеке, принадлежащей ее сожителю. Она задолжала на содержание своего несовершеннолетнего ребенка порядка 350 тысяч рублей. «В начале июня этого года за неисполнение родительских обязательств суд назначил 46-летней женщине исправительные работы сроком на полгода. Однако отработала должница лишь два дня, а потом пропала. По месту регистрации и проживания ее найти не удалось», — рассказал старший смены на объекте — судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Вурнарского РОСП Константин Григорьев.

И все же выяснили, что должница в лесу на пасеке — в 15 километрах от деревни Одиково, куда нельзя проехать на машине. В первой половине июля ранним утром сотрудники районного отделения судебных приставов, инспектор уголовно–исполнительной инспекции и участковый уполномоченный полиции отправились в путь, заранее получив от местных охотоведов карту с точным местоположением пасеки. «Вышли очень рано, была высокая вероятность того, что осужденная могла получить информацию от местных жителей о прибытии приставов и скрыться в глубине леса. И мы успели вовремя, должницу задержали», — отметил Константин Григорьев. До этого сотрудники УИН направили в районный суд представление о замене должнице неотбытого наказания в виде исправительных работ на ограничение свободы. Однако женщина на заседание не явилась, суд вынес постановление о ее принудительном приводе. Вот и постарались правоохранители, разыскали и доставили должницу, как говорится, по назначению. На этот раз по приговору суда беглянка проведет полтора месяца в колонии-поселении.