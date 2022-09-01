Есть задолженность – нет проезда

Более 10 млн рублей взыскали с должников в Марий Эл и Чувашии в рамках совместных рейдов «ЭнергосбыТ Плюс», ГИБДД и судебных приставов с начала 2022 года. Из них порядка 2 млн рублей – долги за ЖКУ.

Проверки на дорогах проводились с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Проверили почти шесть тысяч авто и наложили арест на 321 из них.

Рейды проводились в рамках акции «Внимание! Должник!». Проверки на дорогах на сегодняшний день – один из наиболее эффективных методов работы с автовладельцами-неплательщиками.

Акция «Внимание! Должник!» проводится круглый год. «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует своим клиентам оплачивать счета своевременно. Оперативно решить вопрос с погашением задолженности горожане могут с помощью онлайн-сервисов компании: на сайте и в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+». Платежи принимаются без комиссии.