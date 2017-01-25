Главное, Коллизия Отходы – это такие расходы… В «МУСОРНЫХ» РАСЦЕНКАХ С НЕПРИВЫЧКИ МОЖНО ЗАКОПАТЬСЯ В первые рабочие дни наступившего года на республиканском уровне был поднят «мусорный» вопрос. На созванном по инициативе Минстроя Чувашии и Госжилинспекции совещании с руководителями и специалистами управляющих организаций обсуждались новые расценки за уборку мусора с улиц Чебоксар, Новочебоксарска, а также Чебоксарского района.

Напомним, в ноябре позапрошлого года закрыли чебоксарскую городскую, или, как ее называли в народе, Пихтулинскую свалку. Бизнесом по утилизации мусора начала заниматься фирма «Управление отходами», имеющая филиалы в нескольких российских регионах, в том числе в Новочебоксарске. Тогда местный филиал еще не обзавелся лицензией и установил стоимость своих услуг по сортировке, прессованию и накоплению отходов в размере 425 рублей за кубический метр любого принимаемого мусора, как рыхлого, так и прессованного. Причем на одном из рабочих совещаний годичной давности, где присутствовали местные журналисты, выяснилось, что этот тариф еще не окончательный, а промежуточный.

И вот теперь уже лицензированный филиал начинает работать по тарифам, установленным Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам. В первом полугодии 2017 года стоимость услуги по утилизации твердых бытовых отходов с учетом инвестиционной надбавки, принятой представительными органами муниципальных образований, составит 2062,33 рубля за тонну, во втором полугодии – 2086,67 рубля, сообщили участникам совещания. Чтобы сравнить предыдущий, опиравшийся на кубометры, тариф и новый, госслужба на основе открытых данных чебоксарского АО «Спецавтохозяйство» и еще одного транспортировщика подсчитала: 425 рублей за кубометр – это 1226,37 рубля за тонну ТБО. Таким образом, простой арифметический подсчет показывает: стоимость услуг полигона выросла примерно на 68 процентов.

Заместитель руководителя Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Ирина Крылова перечислила виды работ, которые включает новый тариф: «Доставляемые на полигон отходы взвешиваются, проходят радиационный контроль, сортируются в мусоросортировочном комплексе.

Утилизируемые фракции отходов направляются на переработку, а оставшиеся не утилизируемые фракции («хвосты») подвергаются глубокому прессованию, в результате чего образуются брикеты, которые не загрязняют окружающую среду».

Но это тариф только на услуги, оказываемые ЗАО «Управление отходами», которое не доставляет ТБО до места. Значит, надо прибавить еще и затраты компаний-транспортировщиков, а их, кстати, только в Чебоксарах более десяти.

«Услуга по сбору и транспортировке ТБО не является регулируемым государством видом деятельности, в связи с чем организации-перевозчики устанавливают цены на вывоз мусора самостоятельно», – отметила Ирина Крылова.

Сейчас разброс в ценах у транспортировщиков, по официальным данным, от 71 до 178 рублей за 1 кубический метр мусора. Сами они с такой статистикой не согласны и приводят иную: 170–190 рублей за кубометр, никак не меньше. Причем подчеркивая, что эти тарифы весьма убыточны и не дают возможности обновить технику. Приходится, мол, жить только сегодняшним днем.

В госслужбе констатировали: точно посчитать грядущий усредненный полный тариф (на перевозку и утилизацию ТБО) в трех названных муниципалитетах невозможно. Потому что на утилизацию мусор принимают в тоннах, а расценки на доставку отходов до полигона привязаны к кубическим метрам «закрытыми» частными перевозчиками. Тем не менее удалось проанализировать будущий конечный тариф по «Спецавтохозяйству».

«Предположительно, по расчетам госслужбы, он поднимется не более чем на 40 процентов. Данное увеличение, помимо затрат на утилизацию по новым тарифам, включает рост расходов самого перевозчика на транспортировку в размере 4,7 процента», – поделилась итогами Ирина Крылова. При этом, по ее словам, рост тарифов на регулируемые государством услуги коммунальных предприятий (их пересматривают раз в год, в середине лета) с 1 июля 2017 года составит не более 3,9 процента.

Только вряд ли сравнение с «коммунальщиками» повлияет на тарифную политику транспортировщиков, ориентиром для которых служат цены на полигоне. Поэтому они, как говорят сами, вынуждены установить новый конечный тариф вдвое выше действующего.

Ну и главный вопрос: насколько в итоге изменятся платежи граждан за перевозку и утилизацию ТБО? Ответ, конечно, в каждом случае свой, зависящий от того, какие расценки на услугу «сбор и вывоз ТБО» приняли собственники в том или ином многоквартирном доме (эта услуга входит в общую плату за содержание жилых помещений), и от того, с кем управляющие организации заключили договоры на вывоз мусора, пояснили в госслужбе, предположив, что в целом рост платежа по строке «содержание жилья» не превысит 5 процентов.

В то же время автор этих строк, позвонив в первую попавшуюся управляющую компанию с вопросом, услышала в ответ: «Не менее чем на 35 процентов».

На том совещании специалисты госслужбы порекомендовали управляющим компаниям, ТСЖ, ЖК и ЖСК в целях минимизации расходов при заключении договоров на услуги по вывозу мусора анализировать цены, предлагаемые транспортировщиками. И если грядущие расценки на вывоз мусора должны быть еще согласованы с жильцами многоквартирных домов, то с ЗАО «Управление отходами» новый тариф на утилизацию согласован целиком и полностью.

Остается только добавить, что конечный тариф по мусору вводится поэтапно: с 20 января сам тариф по полигону – 1127,03 рубля за тонну, с 1 февраля инвестиционная надбавка к нему – 935,3 рубля. А конечный тариф с учетом затрат по сбору и транспортировке определится, только когда каждая управляющая организация утвердит данные затраты на общем собрании собственников жилья. Фото Олега МАЛЬЦЕВА

Метки: Коллизия, ЖКХ, Полигон ТБО.



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