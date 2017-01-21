Детсад утеплили, не дожидаясь суда

Канашский детский сад № 12 устранил нарушения, выявленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашии.

Как сообщала «СЧ», Канашский районный суд на тридцать суток приостановил деятельность этого дошкольного учреждения. Выяснилось, что в садике оконные рамы имеют щели, трещины, деформации, часть из них закрыта полиэтиленовой пленкой. Микроклимат в помещениях не соответствовал требованиям нормативных документов. Чтобы дети не замерзли, в группах – в нарушение правил – включали электрорадиаторы…

В связи с выявленными нарушениями суд приостановил деятельность ДОУ на 30 суток. В детсаду оперативно приступили к его утеплению и, по сообщению Минобразования республики, направили в суд ходатайство о досрочном прекращении административного приостановления деятельности дошкольного учреждения.

По информации и.о. заведующего детским садом Игоря Скворцова, с момента вынесения судебного решения в двух ясельных группах оборудованы «теплые полы», достигнута договоренность с поставщиком тепла о выполнении его подачи по утвержденному графику температуры теплоносителя. Кроме того, «администрацией города в этом году заложены средства на замену оконных блоков, работы будут проведены летом».

В Минобразования также сообщают, что по итогам повторных лабораторных исследований Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашии выдал заключение, что температура воздуха в обследованных помещениях детского сада № 12 г. Канаш соответствует требованиям СанПиН.