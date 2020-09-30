День дошкольного работника в Красных Четаях отметили велопробегом

Воспитатели и нянечки надели ярко-желтые футболки и красные кепки, сделали разминку и дружной командой тронулись в путь. Завидев солнечную команду велосипедистов, сельчане приветствовали и поздравляли сотрудниц детсада, а малыши, узнав своих «вторых мам», обещали присоединиться к ним в следующий раз.

В детском саду же велопробег в день воспитателя решили сделать традицией: эффектно, полезно и воспитанникам замечательный пример.

Кстати, в таком же составе воспитатели приняли участие и в недавнем Кроссе нации. Работники учреждения удостоились дипломов и медалей. Участвуют любительницы спорта и в ежегодном Фестивале спорта прессы Чувашии.

Фото cap.ru

Профессиональный праздник — хороший повод прокатиться на велосипеде, считают воспитатели красночетайского детсада «Солнышко».