День дошкольного работника в Красных Четаях отметили велопробегом

Воспитатели и нянечки надели ярко-желтые футболки и красные кепки, сделали разминку и дружной командой тронулись в путь. Завидев солнечную команду велосипедистов, сельчане приветствовали и поздравляли сотрудниц детсада, а малыши, узнав своих «вторых мам», обещали присоединиться к ним в следующий раз.
В детском саду же велопробег в день воспитателя решили сделать традицией: эффектно, полезно и воспитанникам замечательный пример.
Кстати, в таком же составе воспитатели приняли участие и в недавнем Кроссе нации. Работники учреждения удостоились дипломов и медалей. Участвуют любительницы спорта и в ежегодном Фестивале спорта прессы Чувашии.
Фото cap.ru
Профессиональный праздник — хороший повод прокатиться на велосипеде, считают воспитатели красночетайского детсада «Солнышко».