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Главное, Спорт
По вечерней лыжне

ОГНИ НАД ТРАССОЙ ЗОВУТ ВСТАТЬ НА ЛЫЖИ

Расположенный на Придорожной улице спорткомплекс «Олимп» в деревне Малое Батырево, что в Батыревском районе, буквально обрел новую жизнь после того, как прилегающую к нему лыжную трассу сделали освещенной в вечернее время.
«В последние несколько лет спорткомплекс фактически простаивал, даже пустовал. И сей факт не давал покоя, хотелось как-то оживить учреждение досуга и отдыха для жителей округи. Вот решили начать с освещения 800-метрового участка лыжной трассы в вечернее время», – рассказал корреспонденту «Советской Чувашии» глава администрации Батыревского района Рудольф Селиванов.
На торжественную церемонию открытия обновленной лыжни (естественно, организованную в темное время суток) собрались любители спорта, можно сказать, со всего Батыревского района числом более тысячи человек. Пригласили и министра спорта Чувашии Сергея Шелтукова, который выразил уверенность, что эта трасса точно придется всем по душе – и школьникам, и их родителям, и людям старшего возраста.
Тут же была организована общая лыжная эстафета. «Я, конечно, тоже встал на лыжню, да и после церемонии открытия уже несколько раз бывал здесь. Оказалось, вечером лыжи скользят на снегу совсем иначе, чем днем. Более приятно, что ли. Местные жители тоже это оценили, здесь на освещенной трассе вечерами столько народу теперь спортом занимается!» – радуется Рудольф Селиванов.
Как бы то ни было, это уже не первая освещенная лыжная трасса, действующая на территории республики. Подобные имеются в селе Шихазаны Канашского района (в оздоровительном лагере «Космонавт»), в Комсомольском с освещением на опушке прилегающего к селу леса, в Чебоксарах на стадионе «Спартак». Кроме того, сразу несколько действующих в столице республики лыжных трасс (а также в новочебоксарской Ельниковской роще, в поселке Кугеси Чебоксарского района и в ряде других населенных пунктов) имеют частичное освещение – как правило, в районе старта, финиша, их окрестностей. По данным республиканского Минспорта, новые освещенные территории для лыжных прогулок будут открываться и в других местностях Чувашии.

? Все меньше в Чувашии встречаются лыжники с фонариками на лбу.

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Метки: Главное, Спорт, .

19.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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