Комплексная программа социально-экономического развития Батыревского района на 2020-2025 гг.

Программа социально-экономического развития Батыревского района (далее — Программа) разрабатывается в соответствии с Программой социально-экономического развития Чувашской Республики на период 2021—2025 годов.

Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития Батыревского района

Цель программы — обеспечение социально-экономического развития Батыревского района, повышение качества жизни населения, основанное на сбалансированном росте экономики.

Задачи программы:

1. Развитие и модернизация промышленных предприятий.

2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

3. Повышение инвестиционной привлекательности.

4. Повышение эффективности и обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения.

5. Сокращение аварийного жилищного фонда; обеспечение темпов жилищного строительства.

6. Улучшение жилищных условий граждан.

7. Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

8. Обеспечение развития системы образования и культуры.

9. Создание условий для развития физической культуры и спорта.

10. Развитие социальной инфраструктуры.

Справка Батыревский район расположен на юго-востоке Чувашской Республики. Граничит с Комсомольским и Ибресинским районами на севере, на северо-востоке — с Яльчикским районом, на западе — с Алатырским районом, на юге — с Шемуршинским районом и Буинским районом Республики Татарстан. Район состоит из 19 сельских поселений, в составе которых 56 населенных пунктов.

Территория района составляет 94,4 тыс. га, из которых 57% составляют земли сельскохозяйственного назначения, 36% — земли лесного фонда, 6% — земли населенных пунктов.

Население Батыревского района на 1 января 2020 года составляет 32878 человек.

Образование

1. Реконструкция здания детского сада в с. Новое Ахпердино под начальную школу — детский сад со строительством спортзала.

Реконструкция здания «Новоахпердинский детский сад «Сеспель» (проектная мощность — 75, количество дошкольников — 33) под начальную школу — детский сад со спортзалом. Она позволит обеспечить безопасность обучения учащихся, эффективное использование бюджетных средств и позволит привлечь к занятиям физической культурой и спортом не только школьников, но и активную часть молодежи села и населения в целом. К сведению, здание МБОУ «Новоахпердинская ООШ» имеет физический износ более 65%, год постройки — 1950, двухэтажное деревянное здание, кол–во обучающихся — 74. Объявлен конкурс для определения подрядчика на разработку ПСД.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства (реконструкции) Республиканской адресной инвестиционной программы на 2020—2025 гг. и Государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования».

Источники и объемы финансирования

Финансирование за счет федеральных, республиканских и муниципальных средств.

2. Реконструкция здания детского сада в д. Бахтигильдино под начальную школу с дошкольной группой со строительством спортзала.

Реконструкция здания детского сада «Херле палан» в д. Бахтигильдино под начальную школу — детский сад на 2 класса — комплекта и одну дошкольную группу позволит вывести из эксплуатации деревянное здание основной школы (введено в эксплуатацию в 1956 году, кол–во учащихся — 33), позволит более эффективно использовать имеющиеся площади для образовательных целей. Детский сад построен в 1989 году, блок здания №1 находится в аварийном состоянии). В связи с внесением изменения в техническое задание на проектирование (строительство спортзала) проектно-сметная документация направлена на перепроектирование. Ведутся проектно-изыскательские работы. Необходимы финансовые средства в размере 1222,0 тыс. рублей.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства (реконструкции) Республиканской адресной инвестиционной программы на 2020-2025 гг. и Государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования».

Источники и объемы финансирования

Финансирование за счет федеральных, республиканских и муниципальных средств.

3. Капитальный ремонт с необходимостью технологического присоединения инженерно-технических сетей МБОУ «Шыгырданскоя СОШ № 1» к строящемуся пристрою на 120 мест.

Что делается

Направлено письмо в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики от 10.02.2020 года № 437, предложения о корректировке объемов бюджетных ассигнований из республиканского бюджета на 2020 год.

В связи со строительством пристроя к зданию МБОУ «Шыгырданская СОШ № 1» возникает необходимость технологического присоединения инженерно-технических сетей пристроя к действующему зданию школы. Здание школы построено в 1976 году. Для выполнения данного мероприятия необходимо около 30 млн рублей. Ремонт необходим на втором этапе строительства пристроя (в 2021 году).

Пути решения

Включение в перечень мероприятий «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше».

Источники и объемы финансирования

Финансирование за счет республиканских и муниципальных средств.

4. Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания МБДОУ «Василек» в с. Батырево.

Что делается

Направлено письмо в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики от 10.02.2020 года № 437, предложения о корректировке объемов бюджетных ассигнований из республиканского бюджета на 2020 год.

Здание МБДОУ «Батыревский детский сад «Василек» введено в эксплуатацию в 1986 году. Проектная мощность детского сада составляет 174 места. В детском саду 164 воспитанника, функционируют две группы раннего возраста, одна группа младшего возраста, одна группа среднего возраста и одна группа старшего возраста.

На сегодняшний момент оборудование котельной МБОУ «Батыревский детский сад «Василек» находится в предаварийном состоянии. Здание котельной введено в эксплуатацию в 1986 году, проектно-сметная документация разработана. Сметная стоимость строительства составляет 2938,56 тыс. рублей.

Необходимо провести государственную экспертизу проектно–сметной документации. Необходимы средства в размере около 400,0 тыс. рублей.

Источники и объемы финансирования

Финансирование за счет республиканских и муниципальных средств.

5. Строительство пристроя (спортивного зала, актового зала, столовой, кабинета ОБЖ, технологии) к зданию МБОУ «Долгоостровская СОШ» по ул. Школьная, д. 3 Батыревского района Чувашской Республики.

Что делается

Разрабатывается проектно-сметная документация.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства (реконструкции) Республиканской адресной инвестиционной программы на 2020-2025 гг. и Государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования».

Источники и объемы финансирования

Финансирование за счет республиканских и муниципальных средств.

6. Реконструкция здания МАОУ «Сугутская СОШ» по ул. Советская, д 2 с. Сугуты Батыревского района Чувашской Республики под размещение дошкольных групп детского сада с. Сугуты.

Что делается

Разрабатывается проектно–сметная документация.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства (реконструкции) Республиканской адресной инвестиционной программы на 2020—2025 гг. и Государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования».

Источники и объемы финансирования

Финансирование за счет республиканских и муниципальных средств.

7. Строительство спортивной площадки МБОУ «Батыревская СОШ № 2» на общую сумму 10,0 млн рублей.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства на 2020—2024 годы.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

8. Капитальный ремонт МБОУ «Батыревская СОШ № 2» на общую сумму 32,0 млн рублей.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 годы.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

9. Капитальный ремонт МБОУ «Полевобикшикская СОШ».

Сметная стоимость объекта 37,9 млн рублей, в том числе в 2020 году выделено 14,0 млн рублей. Для завершения капитального ремонта требуется 23,9 млн рублей.

Что делается

ПСД имеется.

Пути решения

Включение в перечень объектов капитального ремонта на 2021 год.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

10. Капитальный ремонт МБДОУ «Шыгырданский детский сад «Ромашка».

Сметная стоимость объекта 18,4 млн рублей, в том числе в 2020 году выделено 11,0 млн рублей. Для завершения капитального ремонта требуется 7,4 млн рублей.

Что делается

ПСД имеется.

Пути решения

Включение в перечень объектов капитального ремонта на 2021 год.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

11. Требуется капитальный ремонт в трех ДОУ на общую сумму 25,0 млн рублей.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 годы.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

***

На территории района около 60% образовательных учреждений, где существующая система отопления, электроснабжения нуждается в капитальном ремонте (не соответствует нормативам СанПиНа и пожарной безопасности), также требуется модернизация 6 котельных при образовательных учреждениях. Объем финансирования — 118,0 млн рублей.

Необходима разработка ПСД для последующего включения в соответствующие программы.

Предполагаемые источники финансирования — средства федерального, республиканского и местного бюджетов.

Для реализации программы «Капитальный ремонт (замена оконных блоков) муниципальных общеобразовательных организаций» и приведение в соответствие с санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями по 8 учреждениям образования подготовлена сметная документация, прошедшая государственную экспертизу. Необходимый объем финансирования — 8,7 млн рублей.

Пути решения

Выделение средств на приведение в соответствие с санитарно–гигиеническими и противопожарными требованиями.

Источники и объемы финансирования

Финансирование за счет федеральных, республиканских и муниципальных средств.

Дорожная инфраструктура

2020 год:

Строительство автомобильной дороги по ул. Полевая в с. Норваш- Шигали (протяженность 1,333 км, стоимость 2,8 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги по ул. Полевая в с. Шыгырдан (протяженность 0,531 км, стоимость 8,3 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги к цеху по переработке биоотходов с. Шыгырдан (протяженность 1,999 км, стоимость 31,4 млн рублей).

Реконструкция автомобильной дороги по улице Октябрьская и подъезд к сельскому клубу по улицам Пушкина и Садовая деревни Малые Арабузи (протяженность 1,907 км, стоимость 48,8 млн рублей).

2020-2022 годы:

Строительство автомобильной дороги по ул. Карла Маркса и ул. А.П. Табакова с примыканием к автомобильной дороге регионального значения Калинино — Батырево — Яльчики на км 96+297 в с. Батырево (протяженность 1,268 км, стоимость 41,0 млн рублей).

2021 год:

Строительство автомобильной дороги по ул. Заречная и Садовая в с. Сугуты (протяженность 1,4 км, стоимость 26,6 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги по ул. Южная в с. Туруново (протяженность 0,9 км, стоимость 16,2 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Шыгырдан (протяженность 2,8 км, стоимость 58,0 млн рублей).

Строительство автомобильных дорог микрорайона «Южный» с. Батырево (протяженность 4,3 км, стоимость 108,0 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги по ул. Крымова и Подгорная в д. Полевые Бикшики (протяженность 1,3 км, стоимость 28 млн рублей).

2022 год:

Реконструкция автодороги «Цивильск — Ульяновск» — Старое Котяково — Татмыш–Югелево (протяженность 5,0 км, стоимость 95,0 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги «Калинино — Батырево — Яльчики — Новое Бахтиарово» (протяженность 2,4 км, стоимость 61,3 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги «ул. Лесная, ул. Полевая» в д. Балабаш-Нурусово (протяженность 1,54 км, стоимость 28,5 млн рублей).

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Бахтигильдино — Балабаш-Нурусово» (протяженность 3,0 км, стоимость 51,0 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги «ул. Колхозная, Апанаева в д. Долгий Остров» (протяженность 1,2 км, стоимость 23,0 млн рублей).

Строительство автомобильных дорог микрорайона «Южный» с. Шыгырдан (протяженность 15,1 км, стоимость 286,9 млн рублей).

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Н. Кошкина, Кооперативная и Напольная в д. Новое Котяково (протяженность 1,3 км, стоимость 25,0 млн рублей).

Строительство а/д по ул. Дружбы (проезд Ярмарочный) в с. Батырево (протяженность 0,97 км, стоимость 20 млн рублей).

2023 год:

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Старые Тойси — Татарские Тимяши» (протяженность 2,4, стоимость 61,0 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги по ул. Ленина в д. Шаймурзино (протяженность 0,95 км, стоимость 19,0 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Татарские Сугуты (протяженность 2,9 км, стоимость 60,7 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги по ул. Ф. Ситты в д. Малое Батырево (протяженность 1,65 км, стоимость 34,6 млн рублей).

2024 год:

Строительство автомобильной дороги по ул. Кокеля в с. Тарханы (протяженность 0,26 км, стоимость 5 млн рублей).

2025 год:

Строительство автомобильной дороги по ул. Новая в д. Красномайск (протяженность 0,86 км, стоимость 15,6 млн рублей).

2026 год:

Строительство автомобильной дороги по ул. Кооперативная, Тукая, Свободы в с. Шыгырдан (протяженность 2,9 км, стоимость 55,0 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги по ул. Чапаева, пер. Титова в д. Кзыл-Чишма (протяженность 1,044 км, стоимость 18,4 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября в с. Новое Ахпердино (протяженность 2,065 км, стоимость 58,3 млн рублей).

Что делается

Проектно-сметная документация имеется.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства автодорог на 2020-2024 годы.

Источники и объемы финансирования

Финансирование за счет федеральных и республиканских средств.

В 2020 году в дорожном фонде сельских поселений района предусмотрены средства на ремонт (щебеночный) автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения в общей сумме 9,4 млн рублей, в том числе за счет средств из республиканского бюджета 5,5 млн рублей, что позволит отремонтировать всего лишь 9 км из 318 км (3%). При этом износ дорожного покрытия составляет около 70%.

Пути решения

Включение в Государственную программу Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на последующие годы для более эффективного использования бюджетных средств по направлениям строительства или капитального ремонта.

Источники и объемы финансирования

Финансирование за счет федеральных и республиканских средств.

В целях безопасности дорожного движения остро стоит проблема отсутствия тротуаров на 12 участках дорог республиканского и районного значения.

Что делается

Обращение в Минтранс ЧР о потребности в финансовых средствах на ремонт тротуаров площадью 8320 м2 стоимостью 9,3 млн рублей.

Пути решения

Включение в Государственную программу Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на последующие годы.

Источники и объемы финансирования

Финансирование за счет федеральных и республиканских средств.

На территории Тойсинского сельского поселения Батыревского района имеется два моста, находящихся в пред- аварийном состоянии. Строительство, капитальный ремонт и финансирование относится к полномочиям Минтранса Чувашии.

Что делается

Планируется диагностическое обследование данных мостов.

Пути решения

Необходимы средства на разработку ПСД и включение в соответствующую государственную программу.

Источники и объемы финансирования

Финансирование за счет федеральных и республиканских средств.

ЖКХ

1. Качество подаваемой населению воды не соответствует ГОСТ «Вода питьевая». Необходима замена оборудования станции водоочистки в с. Батырево. Ориентировочная стоимость — 60,0 млн рублей.

Что делается

Разрабатывается проектная документация «Модернизация станции водоочистки в с. Батырево».

Источники и объемы финансирования

Финансирование за счет республиканских и муниципальных средств.

2. Существующие канализационные очистные сооружения, расположенные в с. Батырево на сегодняшний день, не обеспечивают очистку стоков до нормативного состояния. Оборудование очистных сооружений устарело, работает с перебоями. Стоимость реализации 81,6 млн рублей.

Что делается

Подготовлен проект «Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики».

Источники и объемы финансирования

Финансирование за счет федеральных, республиканских и муниципальных средств.

3. Требуется капитальный ремонт водонапорных башен и водозаборных скважин. Проведена работа по разработке ПСД по 4 объектам. Необходимый объем финансирования — 2,8 млн рублей.

Пути решения

Выделение средств на проведение ремонтных работ.

Источники и объемы финансирования

Финансирование за счет федеральных, республиканских и муниципальных средств.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

На улучшение жилищных условий по Батыревскому району гражданам и молодым семьям предоставляется ряд мер социальной помощи по различным государственным программам.

На сегодняшний день по Федеральной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей» в очереди состоят 70 молодых семей.

По государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в очереди на улучшение жилищных условий состоят 165 граждан, живущих и работающих на селе.

Для обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пп. З и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17.10.2005 года № 42 «О регулировании жилищных отношений» по категории многодетных семей по району состоят 18 многодетных семей.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» на сегодняшний день по Батыревскому району состоят в очереди 25 детей-сирот на учете для получения жилья.

Что делается

Для реализации этих государственных программ ежегодно формируются списки желающих улучшить свои жилищные условия, и строятся многоквартирные дома с привлечением частных инвестиций. Создаются жилищные комиссии с выездом по каждому объекту.

Объем финансирования денежных средств, выделяемых для реализации этих программ, не хватает. С каждым годом желающих улучшить свои жилищные условия увеличивается, а финансирование уменьшается.

Источники и объемы финансирования

Для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо 41,5 млн рублей.

Для реализации помощи многодетным семьям по Батыревскому району необходима сумма 43,4 млн рублей.

ЭНЕРГЕТИКА

1. Строительство уличного освещения вдоль автомобильных дорог республиканского значения в Большечеменевсом, Сигачинском, Тарханском, Шаймурзинском и Н.–Шигалинском сельских поселениях.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства соответствующей государственной программы Чувашской Республики в 2021 году.

Источники и объемы финансирования

Финансирование за счет федеральных и республиканских средств.

2. Разработка ПСД и строительство системы электроснабжения, газоснабжения на земельных участках, выделенных многодетным семьям в микрорайонах «Южный» с. Батырево и с. Шыгырданы. Необходимый объем финансирования — 239,0 млн рублей.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства соответствующей государственной программы Чувашской Республики в 2020-2021 гг.

Источники и объемы финансирования

Финансирование за счет федеральных и республиканских средств.

СВЯЗЬ

1. Нет сотовой телефонной связи в поселке Хурама–Твар.

Что делается

Обращения в адрес операторов сотовой связи.

Пути решения

Возведение вышек сотовой связи, прокладка кабеля оптико-волоконной связи.

Источники и объемы финансирования

Ориентировочная стоимость — 2-3 млн рублей.

2. Необходимы средства на установку системы оповещения ГО и ЧС в населенных пунктах Батыревского района. Необходимая сумма финансирования — 9,0 млн рублей.

Пути решения

Включение объекта для финансирования.

Источники и объемы финансирования

Финансирование из республиканского бюджета Чувашской Республики.

3. Внедрение системы «Безопасный город» на территории 19 сельских поселений.

Пути решения

Включение объекта для финансирования.

Источники и объемы финансирования

Финансирование из федерального, республиканского бюджетов Чувашской Республики.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

На муниципальных автобусных маршрутах малая окупаемость.

Что делается

Перевозчики обращаются с ходатайством о закрытии муниципальных маршрутов.

Пути решения

Возмещение убытков перевозчика.

ЭКОЛОГИЯ

На полигон ТКО с. Батырево, Батыревского района ввозят ТКО из четырех районов (Батыревский, Комсомольский, Шемуршинский и Яльчикский районы). Нарастание недовольства у населения, отрицательное отношение к мусорной реформе у населения.

Пути решения

Запрет на ввоз мусора на полигон ТКО в с. Батырево остальных районов, кроме Батыревского.

Источники и объемы финансирования

Выделение земельных участков для полигона ТКО в Комсомольском, Шемуршинском, Яльчикском районах, с дальнейшим размещением у каждого района своих полигонов для ТКО.

КУЛЬТУРА

1. Газоснабжение и ремонт системы отопления Шаймурзинского сельского клуба АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района на общую сумму 3,0 млн рублей, год постройки — 1961.

Что делается

ПСД в стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов ремонта на 2020—2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

2. Газоснабжение и текущий ремонт Подлесно-Шигалинского сельского клуба АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 4,5 млн рублей. Здание деревянное 1960 года постройки, проведен ремонт в 2012 году.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

3. Строительство сельского клуба на 100 мест в д. Старые Тойси Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 17,5 млн рублей, ремонт 1959 г. уничтожен пожаром.

Что делается

Разработана ПСД, проходит экспертизу, срок выхода — август 2020 года.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

4. Строительство сельского клуба на 100 мест в д. Сидели Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 17,5 млн рублей.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства на 2020–2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

5. Строительство Малобатыревского сельского клуба на 100 мест АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района на общую сумму 17,5 млн рублей.

Что делается

Требуется разработки ПСД

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

6. Строительство сельского клуба на 150 мест в д. Бакашево Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 23 млн рублей.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

7. Строительство сельского клуба на 100 мест в д. Яншихово Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 17,5 млн рублей. Деревянное здание, ремонта не было.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

8. Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Тойси Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 18,0 млн рублей.

Что делается

Разработана ПСД, проходит экспертизу, срок выхода — март 2020 года.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства на 2020–2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

9. Строительство сельского клуба на 100 мест в д. Абамза Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 17,5 млн рублей. Деревянное здание 1974 года постройки. Ремонта не было.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства на 2020–2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

10. Строительство Татмыш-Югелевского сельского клуба на 100 мест АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 17,8 млн рублей.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

11. Строительство Балабаш-Баишевского сельского дома культуры на 150 мест АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 23,5 млн рублей. Деревянное здание 1959 года постройки, был текущий ремонт здания в 2012 году.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

12. Строительство Новоахпердинского сельского дома культуры АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 14,5 млн рублей. Здание кирпичное 1961 года постройки, ремонт не проводился.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

13. Реконструкция объекта «МБУ ДО «Батыревская ДШИ» Батыревского района Чувашской Республики в рамках реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств на сумму 59,2 млн рублей.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства на 2022 год.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

14. Капитальный ремонт Норваш Шигалинского СДК на 200 мест, 11 млн рублей. Разработана ПСД, имеется положительное заключение госэкспертизы.

15. Капитальный ремонт Первомайского сельского дома культуры АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 23 млн рублей. Здание кирпичное двухэтажное 1982 года постройки, ремонт не проводился.

Что делается

Имеется локальная смета, ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

16. Капитальный ремонт Нижнетурмышевского сельского дома культуры АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 20 млн рублей. Здание кирпичное, двухэтажное 1991 года постройки, ремонт не проводился.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

17. Капитальный ремонт Новокотяковского сельского клуба АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 10 млн рублей. Здание кирпичное 1999 года постройки, ремонт не проводился.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

18. Ремонт Кзыл-Камышского сельского клуба АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 3,5 млн рублей. Здание кирпичное 1995 года постройки, ремонт не проводился.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

19. Текущий ремонт Полевочекуровского сельского клуба АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 3,4 млн рублей. Кирпичное здание 1995 года постройки, ремонта не было.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

20. Капитальный ремонт Бикшикского сельского дома культуры АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 20 млн рублей. Здание кирпичное двухэтажное 1974 года постройки, капитальный ремонт проведен в 2011-2013 гг.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

21. Капитальный ремонт АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района на общую сумму 35,0 млн рублей.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

22. Капитальный ремонт Кзыл-Чишминского сельского дома культуры АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района на общую сумму 28,0 млн рублей.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

1. Строительство ФОК с. Шыгырданы на общую сумму 96,0 млн рублей.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства на 2020-2024 годы.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

2. Строительство футбольного поля в д. Норваш–Шигали, с. Первомайское, д. Полевые Бикшики Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 91,2 млн рублей.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов строительства на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

3. Капитальный ремонт стадиона «Паттар» в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 17,0 млн рублей.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

4. Капитальный ремонт стадиона «Олимп» в д. Малое Батырево Батыревского района Чувашской Республики на 14,0 млн рублей.

Что делается

ПСД на стадии разработки.

Пути решения

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 гг.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

5. Приобретение спортивно-технологического оборудования для оснащения спортивной площадки по повышению нормативов испытаний (тестов) «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ПО) в с. Батырево (5 млн рублей).

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Строительство и обустройство теплых боксов для содержания пожарных машин в 5 сельских поселениях на общую сумму 8,2 млн рублей.

Пути решения

Включение в перечень объектов по строительству и обустройству на 2021-2024 годы.

Источники и объемы финансирования

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

1. В 2017-2019 гг. обустроена часть прибрежной зоны р. Кепе в с. Батырево. Необходимо выполнить работы по устройству подпорного сооружения, а также завершить благоустройство прибрежной зоны р. Кепе.

Что делается

Заказана проектная документация.

Источники и объемы финансирования

Ориентировочная стоимость — 15,0 млн рублей.

2. Благоустройство сквера «Арбат» в с. Батырево.

Что делается

Имеется проектно-сметная документация.

Источники и объемы финансирования

Из республиканского бюджета в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды. Сметная стоимость — 4,7 млн рублей.

3. Обустройство зоны массового отдыха населения с. Батырево. Сметная стоимость — 20,0 млн рублей.

Что делается

Разрабатывается проектная документация.

Источники и объемы финансирования

За счет республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛИЩНАЯ ЗАСТРОЙКА

Всего в с. Шыгырданы и с. Батырево ведется освоение участков под индивидуальную застройку с предоставлением участков многодетным семьям. Проектом планировки микрорайона предусмотрено обеспечение территории всем комплексом социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Что делается

Выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания.

Источники и объемы финансирования

На проектно-изыскательские работы и работы по строительству инженерных сетей и улично-дорожной сети необходимо порядка 1200 млн рублей.

ТУРИЗМ

В числе памятников археологии федеральный статус имеет Тигашевское городище, датируемое X—XII веками. Объект является перспективным в плане исторического и этнографического туризма. На базе Тигашевского городища планируется создать этнокомплекс. Помимо места раскопок, планируется обустроить прилегающую территорию под музей и туристический центр.

Что делается

Эскизный проект планировки территории одобрен градостроительным советом Минстроя Чувашии.

Источники и объемы финансирования

Требуется разработка проектной документации для последующего включения объекта для реализации в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (необходимая сумма проектных работ — 8 млн рублей).

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Подготовка землеустроительной документации по координатному описанию границ территориальных зон в составе правил землепользования и застройки сельских поселений.

Что делается

Работа выполнена в семи сельских поселениях.

Источники и объемы финансирования

Ориентировочная стоимость 65 тыс. рублей для каждого поселения.

Подготовка землеустроительной документации по описанию границ сельских поселений.

Источники и объемы финансирования

Ориентировочная стоимость 35 тыс. рублей для каждого поселения.