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Главное, Спорт
Дружить со спортом с малых лет

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ НА ЛЕДЯНКАХ И С КЛЮШКАМИ

Биатлон, керлинг, хоккей, бобслей, – для малышей из чебоксарского детского сада в этих словах нет ничего непонятного. Причем о зимних видах спорта ребятам не только рассказывают. Они и сами активно ими занимаются, и приглашают к себе друзей из соседних детсадов на соревнования.
Спортивный праздник «Зимние забавы» объединил команды из трех детсадов – № 111, 116 и 117. Он прошел под девизом: «Мы со спортом дружим!» Мальчишки и девчонки шести-семи лет проверили себя на ловкость, сноровку, меткость и быстроту.
– Приоритетное направление для нашего детского сада № 116 – физическое развитие воспитанников, – рассказали сотрудники учреждения. – Поэтому мы стараемся показать, как здорово быть здоровым, и развиваем у детей спортивные навыки. К примеру, зимой возле спортплощадки проложена настоящая лыжня, и дети с радостью встают на лыжи, учатся любить активный образ жизни.
В начале праздника «Зимние забавы» команды «Стрела», «Молния» и «Пираты» поприветствовали друг друга задорными речевками и назвали свои спортивные девизы. А потом, не страшась легкого морозца, с радостью участвовали в веселых эстафетах по таким спортивным дисциплинам, как биатлон, керлинг, бобслей, хоккей, – конечно, с учетом своих возможностей. На керлинге ребята взяли в руки клюшки и самодельные шайбы, на бобслее – сели на ледянки, а в состязании по биатлону бегали на одной лыже и кидали снежки в обручи. Любимые персонажи мультсериала «Фиксики» Симка и Нолик помогали и поддерживали юных спортсменов.
Как и полагается, победила дружба. За успехи в спорте командам вручили дипломы в номинациях «Самые спортивные», «Самые быстрые», «Самые ловкие». А в качестве призов ребята получили самый лучший подарок – скакалки, чтобы всегда быть в форме.

Фото детсада № 116
? О керлинге и бобслее теперь знают даже в детском саду.

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Метки: Главное, Спорт, , .

19.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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