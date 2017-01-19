Дружить со спортом с малых лет

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ НА ЛЕДЯНКАХ И С КЛЮШКАМИ

Биатлон, керлинг, хоккей, бобслей, – для малышей из чебоксарского детского сада в этих словах нет ничего непонятного. Причем о зимних видах спорта ребятам не только рассказывают. Они и сами активно ими занимаются, и приглашают к себе друзей из соседних детсадов на соревнования.

Спортивный праздник «Зимние забавы» объединил команды из трех детсадов – № 111, 116 и 117. Он прошел под девизом: «Мы со спортом дружим!» Мальчишки и девчонки шести-семи лет проверили себя на ловкость, сноровку, меткость и быстроту.

– Приоритетное направление для нашего детского сада № 116 – физическое развитие воспитанников, – рассказали сотрудники учреждения. – Поэтому мы стараемся показать, как здорово быть здоровым, и развиваем у детей спортивные навыки. К примеру, зимой возле спортплощадки проложена настоящая лыжня, и дети с радостью встают на лыжи, учатся любить активный образ жизни.

В начале праздника «Зимние забавы» команды «Стрела», «Молния» и «Пираты» поприветствовали друг друга задорными речевками и назвали свои спортивные девизы. А потом, не страшась легкого морозца, с радостью участвовали в веселых эстафетах по таким спортивным дисциплинам, как биатлон, керлинг, бобслей, хоккей, – конечно, с учетом своих возможностей. На керлинге ребята взяли в руки клюшки и самодельные шайбы, на бобслее – сели на ледянки, а в состязании по биатлону бегали на одной лыже и кидали снежки в обручи. Любимые персонажи мультсериала «Фиксики» Симка и Нолик помогали и поддерживали юных спортсменов.

Как и полагается, победила дружба. За успехи в спорте командам вручили дипломы в номинациях «Самые спортивные», «Самые быстрые», «Самые ловкие». А в качестве призов ребята получили самый лучший подарок – скакалки, чтобы всегда быть в форме.

Фото детсада № 116

? О керлинге и бобслее теперь знают даже в детском саду.