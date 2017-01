Комментарии Аноним on Спонсоры по принуждению Аноним on Затянем часовые пояса?.. грабли on Затянем часовые пояса?.. Гога on Пить, курить и ездить станет дороже Володя on Пить, курить и ездить станет дороже TIGER on От переноса ОДН сумма меняется Аноним on Пить, курить и ездить станет дороже Главное Первый директор ОН ТРУДИЛСЯ ДО СЕДЬМОГО ПОТА И НЕ ТЕРПЕЛ РАВНОДУШИЯ 19 января Виктору Тимофеевичу Десятову, первому директору Чебоксарского тракторного завода, исполнилось бы 90 лет. На ответственный пост он был назначен в ноябре 1971 года и занимал его около девяти лет – до 19 августа 1980 года. Десятову предстояло в кратчайшие сроки построить в чистом поле корпуса гигантского предприятия и организовать выпуск мощных бульдозеров и трубоукладчиков, в которых остро нуждались нефтяники, газовики, угольщики, добытчики золота и алмазов, разработчики недр.

С нуля предстояло создать и коллектив из инженеров, конструкторов, технологов, специалистов и рабочих самых разных специальностей. Для решения задачи в аграрной Чувашии на тот момент не было не только квалифицированных кадров машиностроителей, но и генподрядной строительной организации, способной совершить экономическое чудо.

Но это чудо все же произошло. 30 декабря 1974 года вступил в строй сдаточный корпус ПО «ЧЗПТ», а 25 октября 1975 года из его ворот выкатился первый отечественный промышленный трактор Т-330. В 1980 году было налажено серийное производство машин на главном конвейере. Выпущена первая промышленная партия из 350 бульдозеров. И ПОБЕДИТЕЛЕЙ СУДЯТ

Однако победные реляции, которыми тогда пестрили газетные статьи, все чаще стали разбавляться критикой в адрес завода и его детища. Потребители обнаруживали недостатки как в конструкции машины, так и в ее эксплуатационных качествах, о чем писали не только в адрес руководства «ЧЗПТ», Чувашского обкома КПСС, но и в Совет Министров СССР. Проблемы Т-330 не раз становились предметом обсуждения в высших эшелонах власти.

В ноябре 1979 года на Пленуме ЦК КПСС критика в адрес Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР и завода прозвучала из уст Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Санкции могли быть применены и к первым лицам Чувашии, как не сумевшим обеспечить выполнение важной народнохозяйственной задачи должным образом. Десятов мучительно искал выход из создавшейся ситуации и решил взять всю ответственность на себя. С этой позиции он выступил на Пленуме Чувашского обкома КПСС и партхозактиве республики. После чего написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности. Поиски «крайнего» на этом закончились. По мнению коллег Виктора Тимофеевича, так мог поступить только сильный человек, с твердым характером и чистой душой. Десятову не в чем было себя упрекнуть. Он сделал все, что мог. Рабочий день его начинался в 6.30 утра. А заканчивался не раньше 22.00. И так он приучил работать всю свою команду. В рекордные сроки были введены в строй не только сдаточный, но и прессово-сварочный, сборочный, экспериментальный корпуса, цеха механообрабатывающего, литейного и инструментального производств. Кадровый состав завода достиг 5 тысяч человек.

Параллельно все активнее в работу включаются конструкторы и технологи. В мае 1977 года собран и испытан трубоукладчик ТТ-330, разработан самый могучий трактор Т-500, в классической компоновке. Создано 13 цехов, 32 отдела, 7 служб. Завод оснащается самым передовым отечественным и импортным оборудованием.

Для шеф-монтажников, едущих в Чебоксары из десятков стран мира, достраивается ДИС – гостиница для иностранных специалистов. Да и встречи с заморскими гостями проходят в просторных кабинетах административного блока «Б», а не на втором этаже проходной агрегатного завода, как это было поначалу. Организована учеба и переподготовка кадров, осуществляется широкий перечень социальных проектов. Стремительно преображается не только завод, но и город Чебоксары. Т-330: «ЗА» И «ПРОТИВ»

Первенец «Промтрактора» Т-330, который сегодня можно видеть на постаменте возле здания маштехникума на проспекте Тракторостроителей, многих удивляет своей нестандартной компоновкой. Кабина находится спереди, а двигатель – в задней части и утоплен в раму. Машина разрабатывалась на Челябинском тракторном заводе под руководством главного конструктора Ивана Кавьярова.

Вот как вспоминает историю Т-330 Валерий Хайдуков, занимавший в 70-е годы пост первого заместителя главного инженера «ЧЗПТ»:

– Идея компоновки Т-330 была, на первый взгляд, перспективной. Улучшались передний обзор и маневренность машины. Наверное, в случае чего ее сравнительно легко можно было бы переделать в боевую машину. Оснащение трактора двигателем с воздушным охлаждением, производство которого началось тогда на Волгоградском моторном заводе, позволяло легко заводиться бульдозеру и в минус 50 градусов.

Словом, было много «за». Но на деле новый мотор оказался «сырым» и часто выходил из строя, а то, что он был утоплен в раму трактора, осложняло его обслуживание. Не выдерживало критики и качество гидроцилиндров Мелитопольского и Кировоградского заводов гидроагрегатов, оставляло желать лучшего и качество литья и штамповок, производимых в Камышине, слабым оказалось навесное оборудование, которое делалось в городе Стерлитамаке. Вот откуда возникли эти «против» и головная боль для руководства ПО «ЧЗПТ».

С подачи Виктора Тимофеевича Десятова был организован входной контроль поступающих изделий, но до конца решить проблему не удавалось. Технологические линии на предприятиях-поставщиках не обеспечивали должного качества. Но наши претензии заставляли их подтягиваться до нужного уровня. Впрочем, те, кто садился за рычаги Т-330, ругали только нас, им ни к чему было разбираться с теми, кто производил комплектующие.

Выход виделся в организации сервисной службы тракторного завода, инженеры и механики по первому сигналу направлялись в места, где произошла поломка трактора, с набором необходимых инструментов, узлов и агрегатов, требующих замены. Транспортировка осуществлялась и поездами, и самолетами.

Виктор Тимофеевич Десятов сумел подобрать на должность руководителя сервисного обслуживания очень толкового специалиста Александра Абрамова. Впоследствии Абрамов начал строительство сервисных центров в регионах, где работали наши тракторы. Острота проблемы была снята. Да и операторы начали привыкать к отечественному бульдозеру и стали относиться к нему с большим уважением, вовремя проводить техобслуживание и соблюдать все прочие нормативы. Нашими специалистами была организована их учеба и в Чебоксарах, а также с выездом на место.

В результате у трактора Т-330 появились горячие сторонники, и при выборе между отечественным и импортным трактором многие отдавали предпочтение «чувашу». Так бульдозеристы окрестили Т-330. А будь понадежнее двигатель, не текла бы гидравлика, судьба у нашего трактора могла быть совсем иной. ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ИХ

Как-то автору этих строк пришлось вступить в спор с одним из нынешних топ-менеджеров Концерна «Тракторные заводы», который был уверен, что до них все или почти все делалось неправильно. У сегодняшней команды управленцев дела складывались бы куда успешнее, считал он. Но так можно говорить, только не зная реалий, в которых приходилось работать первым тракторостроителям.

Александр Гурин, первый управляющий строительным трестом № 5:

– С нами было то же, что и с коллективом «ЧЗПТ». Трест на ноябрь 1971 года существовал только на бумаге. В штате было пять человек. Документация на строительство тракторного завода имелась лишь в общих чертах. Приходилось все вопросы решать не то что на ходу, на бегу. И то, что у нас все получилось, – заслуга Виктора Тимофеевича Десятова.

У него за плечами был не только опыт руководства промышленными предприятиями, но и возведение крупных строительных объектов. В начале 50-х годов он участвовал в строительстве Волго-Донского соединительного канала, в 1963–1966 годах был командирован в Египет на Асуанскую ГЭС. А в Чебоксары приехал с должности директора Волгоградского завода тракторных нормалей и деталей, которым руководил семь лет. До этого руководил Калачевским судостроительным и Волжским подшипниковым заводами.

Полученные знания и навыки, высокая работоспособность, помноженная на коммуникабельность, помогали находить выход из любых сложных ситуаций, а их было пруд пруди. Легче перечислить трудности, которых не было, чем те, с которыми мы сталкивались. Под строительство завода надо было сносить две деревни, обеспечив всех переселенцев жильем, строить инженерные коммуникации, дороги, насосные станции, железнодорожную ветку, ЛЭП, бытовки. Все эти принципиальные вопросы успешно были решены благодаря Десятову.

Да и трест № 5 становился на ноги. За три года на работу мы приняли 2,5 тысячи человек. Нужно было создать строительную базу. Требовались техника, огромное количество металла. Фонды надо было обосновывать и защищать в Госплане СССР, потом выбивать их в Госснабе. Бюрократии хватало. Нам предстояло построить невиданные заводские корпуса, с применением новых для того времени материалов – профнастила, пенополистирола. Впервые были изготовлены 12 и 18-метровые плиты перекрытия зданий. Трест № 5 ни разу не сорвал график работ. И еще, что важно, возводя завод, мы подняли стройиндустрию республики на совершенно иной качественный уровень. Монтажные управления выросли до уровня трестов, появились новые предприятия по производству кирпича, бетона.

Иван Долгушин, секретарь парткома «ЧЗПТ» (1973–1980 гг.), впоследствии – зам. генерального директора по быту ОАО «Промтрактор»:

– По натуре я оптимист, и в этом мы схожи с Виктором Тимофеевичем Десятовым. Потому-то он, вероятно, и пригласил меня на должность секретаря парткома, до этого я работал начальником сдаточного цеха. Должность партийного лидера в то время ко многому обязывала, да и отвечать за все приходилось наравне с директором.

Работа с Виктором Тимофеевичем стала для меня хорошей школой жизни. По природе Десятов был лидером, люди тянулись к нему. Человек интеллигентный, образованный. Людей одаренных чувствовал за версту. Не ошибся он и с назначением на должность главного инженера завода Виктора Михайловича Ерилина. Они разделили между собой функции. Десятов занимался стратегическими вопросами становления завода и стройкой, Ерилин – созданием производственных мощностей по выпуску трактора.

Благом для «ЧЗПТ» и города стало назначение Григория Моисеевича Болотина на должность заместителя директора по капитальному строительству. Люди между собой называли его зубром. Так вот перед этим зубром не устоял и заместитель Председателя Совета Министров СССР Владимир Новиков. Болотин и Десятов сумели убедить высокого чиновника в том, что строительство бараков для размещения прибывавших сотнями людей на завод и на стройку станет ошибкой. А идея была изначально именно такая. Не обошлось без конфликта, но развитие получило не барачное, а панельное домостроение.

В любых ситуациях Десятов сохранял выдержку и спокойствие, никогда не повышал голос на подчиненных. Об этом человеке можно написать книгу, снять фильм. Десятов и его команда не просто положили начало возведению завода-гиганта на пустынной окраине Чебоксар, но и поставили экономику всей Чувашии на индустриальные рельсы, по которым она движется и поныне.

На пике своего развития тракторный завод выпускал 2300 тракторов в год, коллектив насчитывал почти 30 тысяч человек. Вместе с семьями это была треть населения Чебоксар. За годы строительства тракторного завода были введены в строй биологические очистные сооружения для Чебоксар и Новочебоксарска, на карте города появилась ТЭЦ-2. Одних только малосемейных квартир было построено 3000, а так, считай, что весь новоюжный жилой массив и часть северо-западного района были построены тракторным заводом. Причем 40 процентов вводимого жилья предприятие отдавало городу для очередников.

В активе ПО «ЧЗПТ» 21 общежитие, 21 детсад на 5600 мест, семь общеобразовательных школ со спортивными залами и столовыми, целая сеть торговых предприятий, включая универмаг «Шупашкар» и одноименный рынок с гостиницей. Добавим в список Дворец культуры, медсанчасть со стационаром на 600 мест, две поликлиники, Детский медицинский центр, здравницы на волжском берегу для взрослых и детей. На средства тракторного завода были проложены новые троллейбусные линии, закуплено 30 троллейбусов. Всего не перечислить.

Такой он, Чебоксарский тракторный. Хвала людям, поставившим его на чувашской земле. И я, и все ветераны предприятия, будучи безнадежными романтиками, каким запомнился Виктор Тимофеевич Десятов, очень верим в то, что те трудности, которые испытывают сегодня ОАО «Промтрактор» и Концерн «Тракторные заводы», обязательно будут преодолены. Фото из архива Ивана ДОЛГУШИНА

?? Завод и трактор, ставшие делом жизни для тысяч людей.

