Сортировать мусор удобно и полезно

Инициаторы проекта также планируют установить экобоксы в новостройках Чебоксар. Фото minpriroda.cap.ru

Осенью прошлого года в подъездах чебоксарских многоэтажек было установлено более 150 экобоксов. Жильцы получили возможность сдавать макулатуру и использованные батарейки, не выходя из дома.

Инициатива «ЭКО ДОМ — расширяем границы», реализованная в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», призвана решить главную проблему раздельного сбора — отсутствие доступной инфраструктуры. Горожане и были бы рады сортировать мусор, но им некуда его девать.

По словам генерального директора управляющей компании «Волжский-3» Никиты Спирина, где экобоксы установлены в тестовом режиме, жильцы охотно поддержали идею. Ежемесячно из контейнеров вывозят до 200 кг макулатуры. География проекта расширяется: если сначала экобоксы появились в Московском районе, то сейчас их внедряют в Калининском. Организаторы также планируют оснастить подобными конструкциями новые жилые комплексы Чебоксар. Реализацию проекта обеспечивает АНО «Экотрансформация» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

Опубликовано: 3 марта 2026 г.


