Поддержка промышленного сектора продолжится

Глава Чувашии Олег Николаев посетил с рабочей поездкой ООО «Элмехпро» и Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения (ВНИИР). В ходе встречи обсуждались вопросы научно-технического потенциала, подготовки кадров, реализации программ по обеспечению технологической независимости страны.

На площадке ООО «Элмехпро» организован полный цикл выпуска электрической распределительной аппаратуры и изделий точной механики. Генеральный директор Андрей Герасимов рассказал о том, как предприятию удалось нарастить объемы выпуска продукции, усилить конкурентные позиции, расширить штат высококвалифицированных рабочих и инженеров. Большое значение в этом вопросе имела государственная поддержка.

Сегодня «Элмехпро» реализует четыре инвестпроекта на сумму более 1,1 млрд рублей, из которых свыше 530 млн — займы ФРП и субсидии. Модернизация уже позволила создать 46 новых рабочих мест, а выход на полную проектную мощность по всем направлениям запланирован на 2026 год. Продукция компании поставляется для нужд РЖД, метрополитена, предприятий транспортной и энергетической отраслей в регионы России и на экспорт в Китай, отмечает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

Во ВНИИР, который в этом году отметит 65-летие, Олегу Николаеву продемонстрировали импортозамещающие и перспективные разработки предприятия, включая отечественные образцы преобразовательной техники для пуска и управления двигателями и системы автоматики для кабельно-воздушных линий. Глава региона также пообщался с молодыми учеными института.

Олег Николаев отметил, что за последние годы в республике создано 10 промышленных кластеров. Они развиваются, вовлекая новые предприятия и усложняя кооперационные цепочки. Это позволяет выпускать конкурентную продукцию и выходить на новые рынки. Правительство региона продолжит поддерживать создание индустриальных парков и технопарков. Это фундамент развития промышленного сектора республики.

«Чувашия делает стратегический акцент на поддержке высокотехнологичных производств, способных решать поставленные Президентом России Владимиром Путиным задачи по достижению технологического лидерства и обеспечению национального суверенитета», — подчеркнул Глава республики.