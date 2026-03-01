Как в Чувашии готовятся к потеплению

Этой весной ожидается сложная паводковая ситуация. В зону возможного подтопления попадают 57 населенных пунктов в 16 муниципальных округах.

Вопрос был детально рассмотрен на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством Главы Чувашии Олега Николаева. Руководитель республики обратил особое внимание на подготовку служб.

В ожидании весеннего половодья в республике проводится целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения. В муниципальных образованиях уже обследованы все гидротехнические сооружения. За скоростью таяния снега, ледовой и паводковой обстановкой следят круглосуточно. Действуют пять стационарных гидропостов ЦГМС Чувашии: в городах Чебоксары, Алатырь, Ядрин, в селах Порецкое, Тувси.

Опасения действительно оправданны — осадки за январь составили 150-200% от нормы, а в феврале и вовсе выпало 200-350%. «За весь период метеонаблюдений у нас в республике самая снежная зима по высоте была в 1966 году. Тогда она достигала 96 см. Буквально чуть-чуть до рекорда не хватило», — поделился исторической справкой начальник Чувашского ЦГМС Сергей Максимов. В этом году высота слоя снега выше нормы составляет от 52 до 93 см.

К СВЕДЕНИЮ На случай осложнения обстановки будут подготовлены 18 пунктов временного размещения общей вместимостью 5370 человек. Здесь предусмотрят все необходимое: питание, места для сна, медицинскую помощь.

Другой не менее важной темой обсуждения стало подведение итогов противопожарных мероприятий за прошедший 2025 год. Радует положительная динамика: количество возгораний снизилось на 7,2%, а число погибших — на 5%. Основные причины ЧП — неосторожное обращение с огнем и неправильное использование электрооборудования. Профилактика и инструктаж населения являются главными направлениями работы. Большое значение здесь имеют добровольные пожарные команды. Дружины также помогают бороться с огнем. В 2025 году подразделения ДПК участвовали в тушении 262 возгораний на территории республики.

В Чувашии действует программа по установке автономных дымовых пожарных извещателей в домах и квартирах многодетных семей и граждан, относящихся к социально уязвимым категориям. За прошлый сезон было установлено более 6 тыс. датчиков на сумму более 5,4 млн рублей, а в этом году выделено еще больше средств — 7,6 млн рублей. Практика показывает, что наличие датчиков значительно снижает риск гибели людей при возгорании. Так, в январе звук прибора спас жизнь инвалиду: мужчина успел проснуться и выбраться на улицу из задымленного бревенчатого дома.

Для контроля риска пожаров также применяются цифровые технологии. На заседании обсудили использование региональной платформы «Атлас безопасный город» и мобильного приложения «Термические точки», которые созданы для оперативной передачи информации и обнаружения пожаров.

МЕЖДУ ТЕМ

В прошедшие выходные в Чебоксарах на фоне потепления началось активное таяние снега. В администрацию города поступило несколько обращений о скоплении талых вод и проблемах с проходимостью ливневок, в том числе при въезде на Калининский мост со стороны улицы Ярославской. Бригады оперативно выехали на место, работы по расчистке проведены.

«Сейчас главная задача — не допустить подтоплений. В круглосуточном режиме работают специалисты АО «Дорэкс» и ООО «ГидроСфера», — сообщил в своем телеграм-канале глава города Станислав Трофимов. Он также рассказал о принимаемых мерах. В частности, дождеприемные колодцы, особенно на заниженных участках дорог и в зонах прохождения водопропускных труб, проливаются горячей водой. Это позволяет «разбудить» систему после морозов. Ведется осмотр и очистка от иловых отложений водовыпусков ливневой канализации. Выполняются профилактические и ремонтные работы на очистных сооружениях и канализационно-насосных станциях.

Татьяна Смирнова