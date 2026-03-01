Кто поможет пациенту защитить свои права?

Если вам отказали в бесплатной медицинской помощи

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) предусматривает для пациентов широкий перечень медицинских услуг. Но в реальной жизни права гражданина, обратившегося за медицинской помощью, иногда нарушаются.

В 2025 году в АО «Чувашская МСК» поступило 23 письменные жалобы, в которых пациент в конечном итоге оказался прав:

— на некачественную медицинскую помощь — 17 шт.

— на организацию работы медицинской организации (включая внесение недостоверных сведений в личный кабинет пациента) — 6 шт.

— на отказ или неполное оказание медицинской помощи — 0

— на требования оплатить бесплатные услуги — 0

— на лекарственное обеспечение — 0

— на выбор врача и медицинской организации — 0

Врачами-экспертами АО «Чувашская МСК» в 2025 году проведены медико-экономические экспертизы по 16488 случаям оказания медпомощи в медицинских организациях Чувашии, из которых 1861 случай содержал нарушения со стороны больницы. Внештатными сотрудниками — экспертами качества медицинской помощи за 2025 год проведены экспертизы качества медицинской помощи по 5403 случаям оказания медпомощи, из которых 1564 случая содержали нарушения со стороны больницы.

Защитить свои права пациентам, получающим медицинскую помощь по полису ОМС, помогут представители АО «Чувашская МСК». Представители страховой медицинской организации выступают консультантом пациента по любым вопросам, связанным с получением бесплатной медицинской помощи, и экспертом в разрешении спорных ситуаций с медучреждением. При этом вся помощь, оказываемая представителями страховой медицинской организации, предоставляется бесплатно. Вы можете обратиться в АО «Чувашская МСК» для оказания помощи в предъявлении претензии к медицинским организациям в случаях, если вам отказано в медицинской помощи; некачественно оказали медицинскую помощь или предложили заплатить за ее оказание.

Ежегодно мы приглашаем граждан пройти бесплатно по полису ОМС диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр — комплекс обследований и иных мер, направленных на выявление и предупреждение развития различных заболеваний. Основная цель этих мероприятий — профилактическая. Чтобы пройти диспансеризацию/профосмотр, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. С собой нужно взять паспорт или полис ОМС. В настоящее время бесплатную диспансеризацию могут пройти все желающие, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, с 18 до 39 лет каждые три года, а с 40 лет — ежегодно. Предлагаем гражданам проходить профилактические медицинские мероприятия на регулярной основе. Помните, что болезнь всегда легче предупредить, чем лечить.

Адреса офисов АО «Чувашская МСК»:

г. Чебоксары, пр. Ленина, 39; г. Новочебоксарск, ул. Комсомольская, 21.

Полный перечень офисов на сайте: www.msk-21.ru

Телефоны представителей СМО АО «Чувашская МСК»: +7 (8352) 73-04-42, 8-800-201-95-46